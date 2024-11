Konkurs na najciekawsze atrakcje turystyczne organizowany jest już od 21 lat. W pierwszym etapie swoich kandydatów wyłaniają poszczególne regiony. Później z ich propozycji najlepsze w danym roku wskazuje kapituła certyfikatu POT, złożona z ekspertów, dziennikarzy i naukowców.



W tym roku do konkursu zgłoszono 41 produktów turystycznych w kategorii Certyfikat POT, jedenaście zgłoszeń w kategorii Złoty Certyfikat i trzynaście do Turystycznego Odkrycia Roku. Łącznie dało to 65 zgłoszeń do etapu ogólnopolskiego. W głosowaniu Kapituła wybrała 10 najlepszych produktów turystycznych, które wyróżniono Certyfikatem POT. Ponadto przyznała dwa wyróżnienia.

Złoty certyfikat jest przyznawany zawsze obiektom lub wydarzeniom, które wcześniej uzyskały zwykły certyfikat. W tym roku wręczenie nagród uświetniła gala z udziałem wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, ministry do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz i koncertem zespołu Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Imprezę poprowadził Marcin Prokop.

Odbierając nagrodę syn założyciela Juraparku Filip Lichota, prezes firmy, podkreślił, że cieszy się, że inwestycja jego ojca rozrosła się w ciągu dwudziestu lat z małego gospodarstwa agroturystycznego w wielką firmę, która dysponuje już tysiącem miejsc noclegowych, bo dzięki temu młodzi ludzie w województwie świętokrzyskim mają pracę, nie opuszczają więc rodzinnych terenów, a dodatkowo region przyciąga turystów.