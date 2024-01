Portugalia: Nie bądź turystą, bądź futurystą

Visit Portugal, organizacja zajmująca się promocją Portugalii jako kierunku turystycznego, rozpoczęła rok kampanią reklamową opartą na hale „It’s not tourism. It’s futourism” (To nie turystyka. To futurystyka). Autorzy przekonują, że podróżowanie w świadomy sposób jest nie tylko wyborem, ale dziedzictwem, do którego wszyscy powinni się przyłączyć.

Kampania składa się z 12 spotów reklamowych emitowanych codziennie od 1 stycznia. W każdym znalazło się jedno z postanowień, które podróżnik przyszłości może potraktować jako noworoczne. W ten sposób twórcy reklamy chcą zainspirować ludzi do aktywnej zmiany sposobu podróżowania nie tylko do, czy po Portugalii, ale i po całym świecie - pisze portal Breaking Travel News.

Główny nacisk położony został na prawdziwsze i dogłębniejsze doświadczenia, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. To dobre także dla odwiedzanych przez turystów miejsc, środowiska i lokalnych społeczności.

Hasła przewodnie reklam to:

1. To nie brak zaangażowania. To poświęcenie.