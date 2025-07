Pokolenia Z i X w podróży - co je różni? „Motywacje, podejście do planowania, styl”

87 procent Polaków w wieku 18-25 lat planuje całą swoją podróż z wykorzystaniem internetu, a 25 procent przyznaje, że zdarzyło im się już wykorzystać sztuczną inteligencję do usprawnienia lub przyspieszenia planowania podróży. To rekordowy współczynnik, który pokazuje, że AI weszła już na stałe do świata podróży.

Co więcej, 54 procent „zetek” czerpie inspirację do podróży z mediów społecznościowych (Instagram, YouTube, TikTok). Oznacza to, że wielu młodych Polaków przechodzi przez cały proces - od wyboru kierunku, przez analizę cen, po kliknięcie „kupuj” - całkowicie cyfrowo.

Czterech na 10 młodych Polaków podróżuje obecnie częściej niż w poprzednich latach, a niemal połowa tej grupy deklaruje, że w kolejnych latach będzie starała się podróżować jeszcze częściej.

Generacja X - starsi, ale wciąż pełni podróżniczej pasji

Koszty podróży to problem osób we wszystkich grupach wiekowych i na wszystkich szczeblach kariery.

61 procent Polaków w wieku 45-55 lat wymienia koszty jako główną barierę w regularnym podróżowaniu. Nic więc dziwnego, że pokolenie X także stara się zoptymalizować wydatki. 73 procent przedstawicieli tej grupy planuje podróż w najbliższym czasie, ale, jak pokazuje badanie, tylko 23 procent z nich podróżuje więcej niż kiedyś.

Zamiast krótkich wypadów preferują dłuższe wyjazdy i średnio spędzają w ciągu całego roku kalendarzowego 14 nocy poza domem. Siedmiu na 10 Polaków w tej grupie wiekowej wykorzystuje internet do planowania podróży.