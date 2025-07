Badanie. Polscy turyści polują na okazje, ale nie są w tym biegli

Tak zwane „cyber-hacki” znacznie częściej wykorzystują osoby młodsze (18-24 lata), a odsetek korzystających spada z wiekiem.

- Polacy mają wiele różnych strategii oszczędzania przy planowaniu podróży. Obok znajomości interfejsów sprzedaży przydatna okazuje się też intuicja, bo nie jest możliwe, żeby tę technologię zwyczajnie „rozgryźć” raz na zawsze. Na dynamiczne ustalanie cen biletów składa się wiele czynników, dlatego ich zmiany bywają dla wielu podróżnych niezrozumiałe i zaskakujące, a przecież chcemy sprawić, żeby wymarzone wakacje nie nadszarpnęły naszego portfela - mówi Grzegorz Surma.

56 procent poszukiwaczy okazji korzysta z kodów rabatowych i cashbacków, a 53 procent rezygnuje z płatnych atrakcji. Co ciekawe, już co drugi turysta decyduje się na samodzielne przygotowanie posiłków podczas podróży.

Kobiety i mężczyźni oszczędzają inaczej

Badanie Sabre ujawnia, że u kobiet i mężczyzn zauważalne są różnice się w podejściu do podróży i oszczędności. Kobiety zdecydowanie częściej planują wyjazdy z wyprzedzeniem. Ponad połowa z nich (57 procent) stara się kupić bilety i noclegi na długo przed datą wyjazdu, co daje im większą kontrolę nad kosztami. Mężczyźni, choć również szukają okazji, rzadziej stosują taką strategię. Kobiety chętniej też korzystają z internetu, by znaleźć darmowe atrakcje (50 procent kobiet vs 28 procent mężczyzn).

Jednak nie wszyscy są gotowi na rezygnację z komfortu podróży - mężczyźni okazują się bardziej przywiązani do siedzenia obok swoich bliskich w samolocie, podczas gdy kobiety częściej decydują się na tańsze miejsca - tylko 25 procent oszczędzających mężczyzn przyznaje, że woli nie dopłacać do miejsca w samolocie, taką formę oszczędzania praktykuje natomiast 41 procent kobiet.