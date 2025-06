Cztery typy turystów opanują świat za 25 lat - pokazuje najnowsze badanie

Do 2040 roku liczba podróży zagranicznych może wzrosnąć z obecnych 1,4 miliarda do 2,4 miliarda rocznie – wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte przygotowanego we współpracy z Googlem. Badacze określili cztery typy podróżników przyszłości.