Paweł Niewiadomski nie ukrywał, że ma niedosyt, jeśli chodzi o realizację tych postulatów, szczególnie zarzucenie prac nad opłatą turystyczną. – Co nie znaczy – kontynuował – że nic się w tym czasie nie udało zrobić. Najbardziej zaawansowany jest projekt racjonalizacji systemu zabezpieczeń organizatorów turystyki. Projekt ustawy jest gotowy, przeszedł konsultacje resortowe i społeczne, powinien trafić niedługo do Sejmu.

– Jeśli chodzi o uregulowanie najmu krótkoterminowego, to jest rozporządzenie Unii Europejskiej. Wprawdzie miało być wdrożone do polskiego prawa bardzo szybko, ale zostało odłożone i nie wiadomo, czy nie będzie opóźnione, poza termin wymagany przez Unię.

– Kwestia opłaty turystycznej – tu widzę jakiś chaos. Minister porzucił projekt, nad którym trwały prace.

Żałuję też, że rząd nie wykorzystał prezydencji w Unii Europejskiej do zakończenia prac nad nową dyrektywą unijną o turystyce zorganizowanej. Prace nad nią trwają już od dwóch lat i to był dobry moment.

Co oceniam pozytywnie? Ministerstwo Sportu i Turystyki z własnej inicjatywy ogłosiło, że zamierza opracować strategię dla turystyki do roku 2030. Przygotowania do jej pisania toczą się rzeczywiście wartko. Cenne jest też poruszenie wątku badań statystycznych nad turystyką – ministerstwo pozyskało z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na ten cel duży grant w postaci 30 milionów złotych. To daje nadzieję na porządne analizy.