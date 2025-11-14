Eksperci: W turystyce toczy się walka z oszustami wspieranymi sztuczną inteligencją

Luki w płatnościach i ryzyko socjotechniki

Pierwszy wykład poprowadził Jan Oetting z firmy Payment Tools, który przedstawił najczęstsze słabości w procesach płatniczych. Podkreślił, że weryfikacja tożsamości klientów to fundament ochrony przed nadużyciami. – Tylko znając dobrze swoich klientów, można zapobiegać oszustwom – przekonywał.

Najgroźniejsze jego zdaniem są ataki łączące elementy socjotechniki i sztucznej inteligencji. Coraz częściej przestępcy wykorzystują dane z sieci społecznościowych, by tworzyć personalizowane, wiarygodne wiadomości, które skłaniają ofiary do ujawnienia danych, pobrania złośliwego oprogramowania lub przekazania dostępu do systemów.

Socjotechnika (social engineering) to metoda manipulowania psychologicznego, w której przestępcy wykorzystują zaufanie i błędy ludzkie, by zdobyć poufne informacje lub dostęp do systemów.

Jak działają przestępcy w darknecie

Patrick Coulomb z Ypsilon Net w swojej demonstracji na żywo pokazał, jak zorganizowane grupy przestępcze handlują w darknecie danymi pochodzącymi z włamań do systemów informatycznych i mediów społecznościowych. Dane te są następnie analizowane przez narzędzia AI i wykorzystywane do tworzenia fałszywych, lecz niezwykle przekonujących tożsamości.

Coulomb zalecił biurom podróży i touroperatorom, by regularnie sprawdzały punkty dostępu, monitorowały transakcje w czasie rzeczywistym i szkoliły pracowników z rozpoznawania technik socjotechnicznych.

Zwrócił też uwagę, że sztuczna inteligencja umożliwia tworzenie realistycznych fałszywych rozmów telefonicznych i wideopołączeń z użyciem tzw. AI-avatarów. – To nowa wersja znanego triku na wnuczka. AI potrafi doskonale imitować głos, wygląd i sposób mówienia konkretnej osoby – ostrzegł ekspert. Radził, by przy nietypowych poleceniach lub żądaniach, nawet jeśli pochodzą od znanych osób, zawsze weryfikować autentyczność kontaktu.