„Gdzieś bym poleciał”. Łowca Okazji zaproponuje kierunek, znajdzie najlepszy termin i cenę

Łowca Okazji, czyli nowy system wyszukiwania lotów oparty na sztucznej inteligencji, oferowany przez platformę rezerwacji biletów lotniczych Fru, nie potrzebuje dokładnych danych dotyczących kierunku i terminu podróży – sam je zaproponuje.

Publikacja: 06.11.2025 14:20

Foto: Fru.pl

Nelly Kamińska

Łowca Okazji to rewolucyjne, bezkonkurencyjne na polskim rynku narzędzie do wyszukiwania połączeń lotniczych – reklamuje swoje nowe narzędzie wyszukiwarka lotów Fru.

Dzięki niemu tradycyjne, ręczne porównywanie cen połączeń lotniczych w celu znalezienia najlepszej oferty – czynność czasochłonna i zwykle frustrująca dla podróżnych – odchodzi w zapomnienie. Planujący podróż nie muszą już nawet precyzyjnie określać dat, a nawet kierunku podróży – Łowca Okazji zrobi to za nich.

Łowca Okazji działa skuteczniej niż człowiek

Użytkownicy aplikacji Fru mogą korzystać z ulepszonego narzędzia od października. Z pomocą sztucznej inteligencji analizuje ono miliony kombinacji miejsc docelowych, dat i cen, wyświetlając najlepsze oferty w czasie rzeczywistym. Wystarczy podać ogólne hasło, na przykład „dowolne miejsce” lub „Azja”, i szacunkową długość podróży, by otrzymać najlepsze oferty dla dziesiątek miejsc docelowych.

Foto: Fru.pl

Jak wykazały wewnętrzne testy, zwracane wyniki pozwalają zaoszczędzić podróżnym zarówno czas, jak i pieniądze. Oferty wyselekcjonowane z wykorzystaniem AI były w trzech przypadkach na cztery korzystniejsze zarówno cenowo, jak i pod względem dogodności połączenia.

– Od samego początku w centrum prac nad nowym silnikiem naszej wyszukiwarki znajdowało się doświadczenie użytkownika. Tradycyjne wyszukiwarki lotów oparte są na sztywnych formularzach, tymczasem z doświadczenia wiemy, że podróż często rozpoczyna się od zwykłej rozmowy z rodziną lub przyjaciółmi czy niezobowiązującej myśli „gdzieś bym poleciał”. Pomysły na wycieczki rzadko są od początku sprecyzowane w czasie. I właśnie dlatego Fru wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, z całkowicie nową logiką wyszukiwania połączeń lotniczych – mówi Marta Gałuszka z Fru, cytowana w komunikacie.

Lawinowo rośnie użycie sztucznej inteligencji przez turystów. „Czasem tylko zmyśla”
Biura Podróży
Lawinowo rośnie użycie sztucznej inteligencji przez turystów. „Czasem tylko zmyśla”

Łowca Okazji wskaże kierunek i termin

Rewolucyjne w nowym narzędziu jest to, że zamiast tradycyjnego wyszukiwania połączeń lotniczych w oparciu o dostarczone dane, planowanie podróży staje się niezależnym, dynamicznym doświadczeniem, odpowiadającym na aktualne potrzeby klienta. Punktem wyjścia jest sam zamysł podróży – głosi komunikat.

Szukającym inspiracji nowa wyszukiwarka wskaże loty gdziekolwiek i kiedykolwiek, planującym urlop w konkretnym terminie lub o określonym czasie trwania zaproponuje kierunek podróży, a zdecydowanym na odwiedzenie konkretnego kontynentu, regionu czy miasta znajdzie najkorzystniejsze cenowo oferty – i przedstawi w elastycznej formie z uwzględnieniem różnic cenowych w zależności od terminu.

– Zauważyliśmy, że klienci Fru często wprowadzają wiele ręcznych zapytań w ramach jednej sesji, testując różne miejsca docelowe i daty, aby znaleźć najlepszą dla siebie kombinację połączeń lotniczych. Ten schemat stał się punktem wyjścia dla inteligentnej wyszukiwarki ofert – chcieliśmy, aby tego rodzaju analizy odbywały się w sposób automatyczny. Ideą było uproszczenie wyszukiwania i zmniejszenie zmęczenia testowaniem różnych danych poprzez przekształcenie niekończącego się procesu prób i błędów w jedno intuicyjne wyszukiwanie – tłumaczy Marta Gałuszka.

Thomas Cook wchodzi na polski rynek. „Nowa jakość w turystyce zorganizowanej”
Biura Podróży
Thomas Cook wchodzi na polski rynek. „Nowa jakość w turystyce zorganizowanej”
Sztuczna inteligencja wyprzedza oczekiwania

Elastyczność zapytań dotyczy zarówno dat, miejsc, jak i filtrów. Na przykład podróżni mogą określić, jak długo chcą zostać (na przykład 3-5 nocy), a system automatycznie tworzy wszystkie możliwe kombinacje dat w ciągu najbliższych 12 miesięcy, aby znaleźć najtańsze opcje.

Nowa wyszukiwarka dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej Fru.

 

Źródło: rp.pl

Fru.pl

