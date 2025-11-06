„Gdzieś bym poleciał”. Łowca Okazji zaproponuje kierunek, znajdzie najlepszy termin i cenę

Łowca Okazji to rewolucyjne, bezkonkurencyjne na polskim rynku narzędzie do wyszukiwania połączeń lotniczych – reklamuje swoje nowe narzędzie wyszukiwarka lotów Fru.

Dzięki niemu tradycyjne, ręczne porównywanie cen połączeń lotniczych w celu znalezienia najlepszej oferty – czynność czasochłonna i zwykle frustrująca dla podróżnych – odchodzi w zapomnienie. Planujący podróż nie muszą już nawet precyzyjnie określać dat, a nawet kierunku podróży – Łowca Okazji zrobi to za nich.

Łowca Okazji działa skuteczniej niż człowiek

Użytkownicy aplikacji Fru mogą korzystać z ulepszonego narzędzia od października. Z pomocą sztucznej inteligencji analizuje ono miliony kombinacji miejsc docelowych, dat i cen, wyświetlając najlepsze oferty w czasie rzeczywistym. Wystarczy podać ogólne hasło, na przykład „dowolne miejsce” lub „Azja”, i szacunkową długość podróży, by otrzymać najlepsze oferty dla dziesiątek miejsc docelowych.

Jak wykazały wewnętrzne testy, zwracane wyniki pozwalają zaoszczędzić podróżnym zarówno czas, jak i pieniądze. Oferty wyselekcjonowane z wykorzystaniem AI były w trzech przypadkach na cztery korzystniejsze zarówno cenowo, jak i pod względem dogodności połączenia.