Polacy spędzą majówkę na południu Europy. Wyjazdy zaplanowali wcześnie

Znaczący spadek w rankingu zanotował Londyn, być może za sprawą wprowadzenia płatnych zezwoleń na wjazd ETA, ale też z powodu zauważalnie wyższych cen biletów lotniczych. Podczas gdy ceny lotów do wielu europejskich miast spadły względem 2024 roku, podróż do stolicy Wielkiej Brytanii jest o 31 procent droższa i kosztuje 815 złotych (w ubiegłym roku 621 złotych). O 10 procent, do 1097 złotych, podrożały też loty do Paryża.

Natomiast bilety do pozostałych miejsc z „top 5” są tańsze - do Rzymu o 4 procent (815 złotych w 2025 roku, 855 złotych w 2024 roku), do Mediolanu aż o 21 procent (572 złotych w tym roku w porównaniu z 727 złotymi w roku ubiegłym), do Alicante o 11 procent (958 złotych w 2025 roku, 1073 złote w 2024 roku), a do Malagi o 18 procent (990 złotych obecnie w porównaniu z 1207 złotymi w roku ubiegłym).

Majówkowa egzotyka

Z danych Fru wynika, że majówkowe wyjazdy Polaków najczęściej trwają od trzech do sześciu dni – taką długość pobytu wybiera niemal połowa użytkowników platformy. Nieco dłuższy jest co trzeci organizowany przez nich wyjazd (6-9 dni).

Część klientów Fru zdecydowała się polecieć w odległe zakątki świata - z Warszawy do Szarm el-Szejk, Kairu czy Taszkentu, z Warszawy, Krakowa czy Berlina do Dubaju czy Stambułu. Są też tacy, którzy planują majówkę na Bali, w Tajlandii, na Filipinach, a nawet w Australii.

Źródło danych: Analiza platformy do rezerwacji biletów Fru na podstawie danych własnych za okres 1 stycznia 2024 - 14 kwietnia 2025. Podane przykłady dotyczą wylotów z Warszawy.