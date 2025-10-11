Reklama

Lawinowo rośnie użycie sztucznej inteligencji przez turystów. „Czasem tylko zmyśla”

Coraz więcej młodych Brytyjczyków korzysta ze sztucznej inteligencji przy planowaniu podróży – pokazuje badanie. Biura podróży muszą się dostosować do nowych potrzeb klientów, szczególnie młodych

Publikacja: 11.10.2025 10:13

Lawinowo rośnie użycie sztucznej inteligencji przez turystów. „Czasem tylko zmyśla”

Foto: Adobe Stock

Andrzej Pawluszek

Obecnie konsumenci mają do dyspozycji szereg aplikacji i botów opartych na algorytmach AI, które pomagają w planowaniu podróży. – Sztuczna inteligencja jest wszędzie, od planowania po rezerwację – zauważa w programie MoneyWatch stacji CBS dyrektor PR w Expedia Brands Melanie Fish.

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja zastępuje już agenta turystycznego. A przynajmniej próbuje
Biura Podróży
Sztuczna inteligencja zastępuje już agenta turystycznego. A przynajmniej próbuje

Im młodsi turyści tym bardziej ufają sztucznej inteligencji

Najnowsze badanie przeprowadzone przez brytyjskie Stowarzyszenie Biur Podróży i Touroperatorów ABTA (Association of British Travel Agents) pokazuje, że liczba osób korzystających z narzędzi AI w planowaniu wyjazdów podwoiła się w ciągu roku – z 4 do 8 procent. Wśród młodych dorosłych (18–24 lata) z AI korzysta 13 procent, a w grupie 25–34 lata 18 procent, czyli ponad trzykrotnie więcej niż wśród osób w wieku 45–54 lata (5 procent) i sześciokrotnie niż wśród starszych niż 55 lat (3 procent). „To wyraźny znak, że młodsze pokolenie wchodzi w epokę cyfrowego planowania podróży” – czytamy w raporcie ABTA.

Choć tradycyjne pakiety wakacyjne wciąż dominują (54 procent badanych rezerwuje właśnie w tej formie), z badania ABTA wynika, że inteligentne rozwiązania stają się coraz popularniejszym narzędziem inspiracji. Nadal najczęściej źródłem pomysłów na wyjazdy są wyszukiwarki internetowe (48 procent) i rekomendacje znajomych (41 procent), ale chatboty, takie jak ChatGPT, zaczynają zajmować miejsce przewodników i blogów podróżniczych.

Branża turystyczna musi nauczyć się żyć ze sztuczną inteligencją

– W turystyce wyzwaniem jest wykorzystanie potencjału AI do wspierania naszych firm, przy jednoczesnym dalszym docenianiu i promowaniu wartości osobistego podejścia i wiedzy fachowej, które wiążą się z dokonywaniem rezerwacji za pośrednictwem agenta podróży lub organizatora wycieczek – podkreśla dyrektor generalny ABTA Mark Tanzer. W jego ocenie branża musi nauczyć się współpracować z nowymi technologiami.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wirtualny asystent udziela klientom odpowiedzi na temat rezerwacj, lotów i reklamacji
Biura Podróży
TUI zatrudnił sztuczną inteligencję do odpowiadania klientom. „Od razu zauważyli poprawę”

Raport wskazuje również, że 43 procent Brytyjczyków byłoby skłonnych zaufać systemom opartym na sztucznej inteligencji przy planowaniu wakacji, choć tylko 38 procent byłoby spokojnych, gdyby powierzali im pełne rezerwowanie podróży. Wśród młodych odsetek ten jest znacznie wyższy, co pokazuje zmianę w zaufaniu do nowych narzędzi cyfrowych.

Eksperci ostrzegają jednak, że korzystanie z AI w planowaniu podróży nie jest pozbawione ryzyka. Algorytmy potrafią tworzyć „halucynacje” – przekonująco brzmiące, lecz nieprawdziwe informacje, np. o nieistniejących atrakcjach czy błędnych lokalizacjach. Problemem może być też nieaktualność danych lub brak kulturowego kontekstu, który człowiek odczytuje intuicyjnie. Dlatego rekomendacje generowane przez chatboty trzeba traktować jako inspirację, a nie ostateczne źródło wiedzy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Turystyka ChatGPT AI

Obecnie konsumenci mają do dyspozycji szereg aplikacji i botów opartych na algorytmach AI, które pomagają w planowaniu podróży. – Sztuczna inteligencja jest wszędzie, od planowania po rezerwację – zauważa w programie MoneyWatch stacji CBS dyrektor PR w Expedia Brands Melanie Fish.

Im młodsi turyści tym bardziej ufają sztucznej inteligencji

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Aresztowania w tureckiej branży turystycznej. Podejrzenia o nieczyste operacje finansowe
Biura Podróży
Aresztowania w tureckiej branży turystycznej. Podejrzenia o nieczyste operacje finansowe
Rosną przychody biura podróży ze sprzedaży wycieczek
Biura Podróży
Inwestorzy na giełdzie zaniepokojeni wynikami turystyki. „Nie ma powodu do obaw”
Anex Tour podniósł gwarancję ubezpieczeniową
Biura Podróży
Anex Tour podniósł gwarancję ubezpieczeniową
Thomas Cook wchodzi na polski rynek. „Nowa jakość w turystyce zorganizowanej”
Biura Podróży
Thomas Cook wchodzi na polski rynek. „Nowa jakość w turystyce zorganizowanej”
Reklama
Reklama
e-Wydanie