Lawinowo rośnie użycie sztucznej inteligencji przez turystów. „Czasem tylko zmyśla”

Obecnie konsumenci mają do dyspozycji szereg aplikacji i botów opartych na algorytmach AI, które pomagają w planowaniu podróży. – Sztuczna inteligencja jest wszędzie, od planowania po rezerwację – zauważa w programie MoneyWatch stacji CBS dyrektor PR w Expedia Brands Melanie Fish.

Im młodsi turyści tym bardziej ufają sztucznej inteligencji

Najnowsze badanie przeprowadzone przez brytyjskie Stowarzyszenie Biur Podróży i Touroperatorów ABTA (Association of British Travel Agents) pokazuje, że liczba osób korzystających z narzędzi AI w planowaniu wyjazdów podwoiła się w ciągu roku – z 4 do 8 procent. Wśród młodych dorosłych (18–24 lata) z AI korzysta 13 procent, a w grupie 25–34 lata 18 procent, czyli ponad trzykrotnie więcej niż wśród osób w wieku 45–54 lata (5 procent) i sześciokrotnie niż wśród starszych niż 55 lat (3 procent). „To wyraźny znak, że młodsze pokolenie wchodzi w epokę cyfrowego planowania podróży” – czytamy w raporcie ABTA.

Choć tradycyjne pakiety wakacyjne wciąż dominują (54 procent badanych rezerwuje właśnie w tej formie), z badania ABTA wynika, że inteligentne rozwiązania stają się coraz popularniejszym narzędziem inspiracji. Nadal najczęściej źródłem pomysłów na wyjazdy są wyszukiwarki internetowe (48 procent) i rekomendacje znajomych (41 procent), ale chatboty, takie jak ChatGPT, zaczynają zajmować miejsce przewodników i blogów podróżniczych.

Branża turystyczna musi nauczyć się żyć ze sztuczną inteligencją

– W turystyce wyzwaniem jest wykorzystanie potencjału AI do wspierania naszych firm, przy jednoczesnym dalszym docenianiu i promowaniu wartości osobistego podejścia i wiedzy fachowej, które wiążą się z dokonywaniem rezerwacji za pośrednictwem agenta podróży lub organizatora wycieczek – podkreśla dyrektor generalny ABTA Mark Tanzer. W jego ocenie branża musi nauczyć się współpracować z nowymi technologiami.