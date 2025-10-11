Lawinowo rośnie użycie sztucznej inteligencji przez turystów. „Czasem tylko zmyśla”

Aktualizacja: 11.10.2025 12:08 Publikacja: 11.10.2025 10:13
Obecnie konsumenci mają do dyspozycji szereg aplikacji i botów opartych na algorytmach AI, które pomagają w planowaniu podróży. – Sztuczna inteligencja jest wszędzie, od planowania po rezerwację – zauważa w programie MoneyWatch stacji CBS dyrektor PR w Expedia Brands Melanie Fish.
Najnowsze badanie przeprowadzone przez brytyjskie Stowarzyszenie Biur Podróży i Touroperatorów ABTA (Association of British Travel Agents) pokazuje, że liczba osób korzystających z narzędzi AI w planowaniu wyjazdów podwoiła się w ciągu roku – z 4 do 8 procent. Wśród młodych dorosłych (18–24 lata) z AI korzysta 13 procent, a w grupie 25–34 lata 18 procent, czyli ponad trzykrotnie więcej niż wśród osób w wieku 45–54 lata (5 procent) i sześciokrotnie niż wśród starszych niż 55 lat (3 procent). „To wyraźny znak, że młodsze pokolenie wchodzi w epokę cyfrowego planowania podróży” – czytamy w raporcie ABTA.
Choć tradycyjne pakiety wakacyjne wciąż dominują (54 procent badanych rezerwuje właśnie w tej formie), z badania ABTA wynika, że inteligentne rozwiązania stają się coraz popularniejszym narzędziem inspiracji. Nadal najczęściej źródłem pomysłów na wyjazdy są wyszukiwarki internetowe (48 procent) i rekomendacje znajomych (41 procent), ale chatboty, takie jak ChatGPT, zaczynają zajmować miejsce przewodników i blogów podróżniczych.
– W turystyce wyzwaniem jest wykorzystanie potencjału AI do wspierania naszych firm, przy jednoczesnym dalszym docenianiu i promowaniu wartości osobistego podejścia i wiedzy fachowej, które wiążą się z dokonywaniem rezerwacji za pośrednictwem agenta podróży lub organizatora wycieczek – podkreśla dyrektor generalny ABTA Mark Tanzer. W jego ocenie branża musi nauczyć się współpracować z nowymi technologiami.
Raport wskazuje również, że 43 procent Brytyjczyków byłoby skłonnych zaufać systemom opartym na sztucznej inteligencji przy planowaniu wakacji, choć tylko 38 procent byłoby spokojnych, gdyby powierzali im pełne rezerwowanie podróży. Wśród młodych odsetek ten jest znacznie wyższy, co pokazuje zmianę w zaufaniu do nowych narzędzi cyfrowych.
Eksperci ostrzegają jednak, że korzystanie z AI w planowaniu podróży nie jest pozbawione ryzyka. Algorytmy potrafią tworzyć „halucynacje” – przekonująco brzmiące, lecz nieprawdziwe informacje, np. o nieistniejących atrakcjach czy błędnych lokalizacjach. Problemem może być też nieaktualność danych lub brak kulturowego kontekstu, który człowiek odczytuje intuicyjnie. Dlatego rekomendacje generowane przez chatboty trzeba traktować jako inspirację, a nie ostateczne źródło wiedzy.
