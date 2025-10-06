Reklama

Thomas Cook wchodzi na polski rynek. „Nowa jakość w turystyce zorganizowanej”

Thomas Cook, najstarsza i jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek podróżniczych na świecie, przygotowuje się do wejścia na polski rynek. Wkrótce w stacjonarnych punktach sprzedaży agentów turystycznych dostępna będzie nowa linia pakietów sprzedawanych pod tą marką.

Publikacja: 06.10.2025 14:35

Thomas Cook wchodzi na polski rynek. „Nowa jakość w turystyce zorganizowanej”

Foto: PAP/EPA, Rungroj Yongrit

Nelly Kamińska

Nowa oferta będzie łączyć dziedzictwo marki Thomas Cook z technologicznym zapleczem i innowacyjnością Grupy eSky – pisze w komunikacie prasowym internetowe biuro podróży eSky, które kupiło Thomasa Cooka w ubiegłym roku.

W ramach jednej rezerwacji klienci dostaną „wyselekcjonowane przez zespół ekspertów” najważniejsze elementy podróży, takie jak lot, hotel i przejazd z i na lotnisko.

Nowa jakość w pakietowaniu dynamicznym

Celem Thomasa Cooka w Polsce jest „odczarowanie” ograniczonego zaufania do pakietów dynamicznych poprzez stworzenie oferty odpowiadającej na główne bolączki tego modelu w oczach pośredników i agentów turystycznych.

– Podobnie jak udało się nam to zrobić w przypadku redefinicji produktu city break, tak i teraz chcemy wykorzystać siłę technologii eSky i zaufanie do marki Thomas Cook. Nasz cel to dostarczenie gotowych pakietów wypoczynkowych, które łączą elastyczność i najlepsze ceny z pewnością i bezpieczeństwem touroperatora – mówi dyrektor produktu w eSky.pl i Thomasie Cooku Jarosław Grabczak, cytowany w komunikacie.

ESky obejmuje swoich klientów pakietowych ochroną prawną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) i Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). Jego gwarancja ubezpieczeniowa opiewa na 51 milionów złotych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Grupa eSky podnosi gwarancję. „Efekt dynamicznego rozwoju”
Biura Podróży
Grupa eSky podnosi gwarancję. „Efekt dynamicznego rozwoju”

Agenci turystyczni filarem sprzedaży pakietów Thomasa Cooka

Thomas Cook będzie działać w Polsce w modelu kładącym szczególny nacisk na współpracę z agentami turystycznymi. Hotele dostępne pod marką Thomas Cook nie będą oferowane w standardowej, dynamicznej sprzedaży eSky.pl, a jedynie u agentów.

Dodatkowo siłą zaplecza technologicznego eSky Group jest bezpośrednia współpraca z ponad 550 liniami lotniczymi i całodobowa opieka agencyjna, co zapewni płynność działania i spokój klientów na każdym etapie podróży – głosi komunikat.

– Wierzymy, że polski rynek jest gotowy na nową jakość w turystyce zorganizowanej – opartą na zaufaniu, komforcie, technologii i eksperckim doborze oferty. Thomas Cook ma być synonimem spokojnych, perfekcyjnie zaplanowanych wakacji – zapewnia Jarosław Grabczak.

Czytaj więcej

Apka eSky z nową funkcją. Turyści mogą już w niej kupować pakiety dynamiczne
Biura Podróży
Apka eSky z nową funkcją. Turyści mogą już w niej kupować pakiety dynamiczne

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

biuro podróży agent turystyczny eSky.pl Thomas Cook

Nowa oferta będzie łączyć dziedzictwo marki Thomas Cook z technologicznym zapleczem i innowacyjnością Grupy eSky – pisze w komunikacie prasowym internetowe biuro podróży eSky, które kupiło Thomasa Cooka w ubiegłym roku.

W ramach jednej rezerwacji klienci dostaną „wyselekcjonowane przez zespół ekspertów” najważniejsze elementy podróży, takie jak lot, hotel i przejazd z i na lotnisko.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Anex Tour podniósł gwarancję ubezpieczeniową
Biura Podróży
Anex Tour podniósł gwarancję ubezpieczeniową
TOP Touristik startuje ze sprzedażą wycieczek na lato 2026
Biura Podróży
TOP Touristik startuje ze sprzedażą wycieczek na lato 2026
W biurach podróży – ciągle można zyskać setki złotych. Wakacje 2026 w dobrych cenach
Biura Podróży
W biurach podróży – ciągle można zyskać setki złotych. Wakacje 2026 w dobrych cenach
Itaka zaprosiła sprzedawców do hoteli w Warszawie i Katowicach, żeby przedstawić im ofertę ns lato 2
Biura Podróży
Itaka omawia na lądzie i na morzu ze sprzedawcami nową ofertę. „Już mamy Lato 26!”
Reklama
Reklama
e-Wydanie