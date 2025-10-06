Thomas Cook wchodzi na polski rynek. „Nowa jakość w turystyce zorganizowanej”

Nowa oferta będzie łączyć dziedzictwo marki Thomas Cook z technologicznym zapleczem i innowacyjnością Grupy eSky – pisze w komunikacie prasowym internetowe biuro podróży eSky, które kupiło Thomasa Cooka w ubiegłym roku.

W ramach jednej rezerwacji klienci dostaną „wyselekcjonowane przez zespół ekspertów” najważniejsze elementy podróży, takie jak lot, hotel i przejazd z i na lotnisko.

Nowa jakość w pakietowaniu dynamicznym

Celem Thomasa Cooka w Polsce jest „odczarowanie” ograniczonego zaufania do pakietów dynamicznych poprzez stworzenie oferty odpowiadającej na główne bolączki tego modelu w oczach pośredników i agentów turystycznych.

– Podobnie jak udało się nam to zrobić w przypadku redefinicji produktu city break, tak i teraz chcemy wykorzystać siłę technologii eSky i zaufanie do marki Thomas Cook. Nasz cel to dostarczenie gotowych pakietów wypoczynkowych, które łączą elastyczność i najlepsze ceny z pewnością i bezpieczeństwem touroperatora – mówi dyrektor produktu w eSky.pl i Thomasie Cooku Jarosław Grabczak, cytowany w komunikacie.

ESky obejmuje swoich klientów pakietowych ochroną prawną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) i Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). Jego gwarancja ubezpieczeniowa opiewa na 51 milionów złotych.