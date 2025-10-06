Thomas Cook wchodzi na polski rynek. „Nowa jakość w turystyce zorganizowanej”

Aktualizacja: 06.10.2025 18:36 Publikacja: 06.10.2025 14:35
Foto: PAP/EPA, Rungroj Yongrit
Nowa oferta będzie łączyć dziedzictwo marki Thomas Cook z technologicznym zapleczem i innowacyjnością Grupy eSky – pisze w komunikacie prasowym internetowe biuro podróży eSky, które kupiło Thomasa Cooka w ubiegłym roku.
W ramach jednej rezerwacji klienci dostaną „wyselekcjonowane przez zespół ekspertów” najważniejsze elementy podróży, takie jak lot, hotel i przejazd z i na lotnisko.
Celem Thomasa Cooka w Polsce jest „odczarowanie” ograniczonego zaufania do pakietów dynamicznych poprzez stworzenie oferty odpowiadającej na główne bolączki tego modelu w oczach pośredników i agentów turystycznych.
– Podobnie jak udało się nam to zrobić w przypadku redefinicji produktu city break, tak i teraz chcemy wykorzystać siłę technologii eSky i zaufanie do marki Thomas Cook. Nasz cel to dostarczenie gotowych pakietów wypoczynkowych, które łączą elastyczność i najlepsze ceny z pewnością i bezpieczeństwem touroperatora – mówi dyrektor produktu w eSky.pl i Thomasie Cooku Jarosław Grabczak, cytowany w komunikacie.
ESky obejmuje swoich klientów pakietowych ochroną prawną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) i Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). Jego gwarancja ubezpieczeniowa opiewa na 51 milionów złotych.
Thomas Cook będzie działać w Polsce w modelu kładącym szczególny nacisk na współpracę z agentami turystycznymi. Hotele dostępne pod marką Thomas Cook nie będą oferowane w standardowej, dynamicznej sprzedaży eSky.pl, a jedynie u agentów.
Dodatkowo siłą zaplecza technologicznego eSky Group jest bezpośrednia współpraca z ponad 550 liniami lotniczymi i całodobowa opieka agencyjna, co zapewni płynność działania i spokój klientów na każdym etapie podróży – głosi komunikat.
– Wierzymy, że polski rynek jest gotowy na nową jakość w turystyce zorganizowanej – opartą na zaufaniu, komforcie, technologii i eksperckim doborze oferty. Thomas Cook ma być synonimem spokojnych, perfekcyjnie zaplanowanych wakacji – zapewnia Jarosław Grabczak.
