Grupa eSky podnosi gwarancję. „Efekt dynamicznego rozwoju”

Wyższej gwarancji ubezpieczeniowej właścicielowi internetowego biura podróży eSky Group udzieliło towarzystwo ERGO Hestia. Obejmuje ona całą ofertę „Wakacje” i „City Break”, czyli wyjazdy z przelotem i zakwaterowaniem w pakiecie, które są lub zostaną zarezerwowane między 7 września 2025 a 6 września 2026 roku.

Nowa gwarancja jest wyższa od ubiegłorocznej o ponad 20 procent. To efekt coraz większej liczby osób rezerwujących wyjazdy w tym biurze, a co za tym idzie rosnących obrotów.

Pakiety dynamiczne rosną dynamicznie

– Wzrost sumy gwarancyjnej do 51 milionów złotych to bezpośredni efekt naszego dynamicznego rozwoju i dowód na sukces transformacji eSky w internetowe biuro podróży – komentuje dyrektor produktu w eSky.pl Jarosław Grabczak. – Sercem tej zmiany są nasze pakiety dynamiczne, które stanowią odpowiedź na oczekiwania nowoczesnych podróżników. Dają im pełną elastyczność, nieograniczony wybór nietuzinkowych kierunków i dostęp do ogromnej bazy hoteli. Nasi klienci, którzy kiedyś kupowali tylko bilety lotnicze, teraz coraz częściej w jednej transakcji łączą lot z hotelem, uzupełniając podróż o usługi dodatkowe, takie jak transfer, fast track na lotnisku, parking czy wynajem samochód – dodaje.

W związku z koniecznością zaspokojenia rosnącego popytu na wyjazdy „Lot+Hotel”, Grupa eSky stara się o wyższą gwarancję na sezon 2025/2026. „Prognozy są bowiem optymistyczne: w 2024 r. przychody ze sprzedaży produktu pakietowego w Polsce były o 278 proc. wyższe niż w 2023, podczas gdy w pierwszej połowie br. oferta Lot+Hotel wygenerowała już 128 proc. całego zeszłorocznego wolumenu”.

ESky Group rośnie też na rynku turystycznym Europy Zachodniej

ESky spodziewa się, że w tym roku jego przychody ze sprzedaży pakietów wyniosą miliard złotych przy liczbie około 300 tysięcy klientów. Na rok 2026 zakłada dalszy dwucyfrowy wzrost. „Grupa eSky planuje realizować wymienione cele nie tylko dzięki stale poszerzającej się siatce kierunków w ofercie 'Lot+Hotel' i integracji nowych dostawców produktu hotelowego, ale również poprzez wykorzystanie renomy i doświadczenia najstarszej marki turystycznej na świecie w portfolio grupy – Thomas Cook. To wszystko uzupełnione najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi pozwala na stałe rozwijanie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty na rynku zorganizowanej turystyki w Polsce”.