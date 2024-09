Polska platforma turystyczna eSky.pl kupiła znaną brytyjską markę Thomas Cook

180 lat historii Thomasa Cooka

W 1841 roku Brytyjczyk Thomas Cook wpadł na pomysł zorganizowania pierwszej wycieczki w Anglii. Przedsięwzięcie to zapoczątkowało rozwój turystyki zorganizowanej, a także długotrwały proces budowy jednej z największych firm turystycznych na świecie. Ponad 180 lat później marka Thomas Cook przechodzi pod skrzydła nowego właściciela – polska Grupa eSky zamierza wesprzeć brytyjską markę w dalszym rozwoju i wykorzystać jej doświadczenie do umocnienia swojej pozycji w Wielkiej Brytanii oraz Europie Zachodniej. Kroki te utorują drogę dla eSky, by wejść w czołówkę firm sprzedających pakiety dynamiczne w Europie.

W 2020 roku Thomas Cook – niespełna rok od ogłoszenia upadłości jako touroperator – powrócił z rozbudowaną ofertą w segmencie Online Travel Agencies. Do tej pory marka należała do funduszu inwestycyjnego Fosun Tourism Group, który jest również właścicielem takich globalnych marek jak np. Club Med obsługującej ok. 70 resortów all-inclusive.

Obecnie Thomas Cook jest w czołówce wśród brytyjskich platform podróży pod kątem wskaźników znajomości marki i zaufania. W wyniku przejęcia firma zyska dostęp do portfolio lotniczego eSky składającego się z ponad 500 przewoźników regularnych i low-cost, takich jak m.in. Lufthansa Group czy Ryanair. Co za tym idzie, klienci skorzystają z atrakcyjnych ofert różnych linii, co przełoży się na wzrost konkurencyjności marki i produktu pakietowego oferowanego przez Thomas Cook.

eSky – 20 lat doświadczeń

Platforma podróży eSky to firma zakorzeniona w branży e-commerce, która działa obecnie w ponad 50 krajach w Europie, obu Amerykach oraz w Afryce. Dzięki inwestycjom w technologię firma stworzyła m.in. pierwszą w regionie wyszukiwarkę do porównywania i rezerwacji ofert linii lotniczych – eSky Travel Search uruchomioną w 2008 r. Rok później firma otworzyła pierwsze zagraniczne oddziały w Bułgarii i Rumunii, a w 2016 r. jako jedna z pierwszych w branży uruchomiła aplikację mobilną. W 2022 Grupa eSky weszła w segment pakietów dynamicznych, czyli produkt łączący loty i hotele w jednej rezerwacji. Globalna perspektywa i analizowanie trendów w czasie rzeczywistym dają jej wgląd w potrzeby klientów na lokalnych rynkach, do których dociera z wykorzystywaniem najnowszych technologii. Kolejną silną stroną Grupy eSky jest performance marketing i również w tym obszarze planuje ona wesprzeć przejętą markę.

Decyzja o akwizycji wynika ze strategii Grupy eSky. W ostatnich latach firma bowiem najbardziej inwestowała w pakiety dynamiczne City Break i Wakacje. Są one alternatywą dla oferty tradycyjnych touroperatorów, a w rozumieniu przepisów prawa zorganizowaną wycieczką, która objęta jest ochroną TFG. Dzięki temu produktowi polska spółka zamierza przeprowadzić transformację firmy z platformy głównie lotniczej w VTO (ang. Virtual Travel Orchestrator). Wesprze się w tym procesie silną marką Thomas Cook, która szczyci się ponad 180-letnim dziedzictwem i wypracowanym przez ten czas know-how w turystyce zorganizowanej. Przejęcie marki otworzy Grupie drzwi do innych rynków z regionu Europy Zachodniej.

Akwizycja Thomasa Cooka to element strategii eSky.pl

Przejęcie Thomas Cook stanowi kolejny istotny krok w globalnej ekspansji i umacnia pozycję Grupy eSky na wysoko rozwiniętym rynku brytyjskim, z którego udział w przychodach firmy jest największy spośród wszystkich krajów zachodnioeuropejskich odpowiadających za 40 proc. sprzedaży Grupy w 2023 r. Firma nie wyklucza wprowadzenia przejętej marki na rynek Polski i do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w przyszłości.