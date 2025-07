Agnieszka Mrozek nową dyrektorką zarządzającą w Join UP! Polska

Biuro podróży Join UP! Polska to według Rankingu Biur Podróży 2025 ósmy pod względem wielkości organizator wyjazdów w Polsce. W zeszłym roku obsłużył 128 tysięcy klientów, a jego obroty sięgnęły 341 milionów złotych. Tym samym osiągnął wzrost o ponad 600 procent, licząc rok do roku.