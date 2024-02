Join UP! Polska ma nową dyrektorkę zarządzającą

Do zespołu Join UP! Polska dołączyła, w charakterze dyrektorki zarządzającej, Anna Staszewska - informuje touroperator w komunikacie.

Staszewska ma 20-letnie doświadczenie w branży turystycznej i technologicznej oraz liniach lotniczych.

„Jej umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientami oraz kreowania pozytywnego wizerunku firmy stały się kluczowymi elementami sukcesu zawodowego. Anna jest ceniona za prowadzenie szeroko zakrojonych działań, które skutkują wzrostem sprzedaży. Zawsze otwarta na nowe wyzwania, poszukuje nowych perspektyw rozwoju, aktywnie angażując się w osiąganie celów sprzedażowych i przychodowych” - pisze Join UP! Polska o nowo mianowanej dyrektorce.

- Anna doskonale pasuje do naszego zespołu. Cieszę się, że do nas dołączyła i jestem przekonana, że wkrótce będziemy świadkami jeszcze większego rozwoju Join UP! w Polsce, w tym pojawienia się nowych kierunków i miast wylotów, zwiększonej sprzedaży i udziałów rynkowych - mówi dyrektorka regionalna na Europę Join UP! Kateryna Ushakova, cytowana w komunikacie.