Join UP! Polska będzie latać z Olsztyna do Szarm el-Szejk

– Uruchomienie połączenia do Szarm el-Szejk to świetna wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców Warmii i Mazur, którzy nie muszą już jechać setek kilometrów, by rozpocząć wakacje - mówi z kolei wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. - Dzięki temu kierunkowi, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jeszcze mocniej wpisuje się w potrzeby lokalnej społeczności, oferując wygodę, oszczędność czasu i dostęp do atrakcyjnych ofert blisko domu. To ważny krok w stronę większej dostępności komunikacyjnej naszego regionu - przekonuje.

A touroperator dodaje, że jego współpraca z lotniskiem w Szymanach "obejmuje także handlingowe wsparcie pasażerów Join UP! Polska. Dzięki temu ułatwiamy obieg informacji i wspieramy podróżnych na każdym etapie – tak, aby wakacje zaczynały się już na lotnisku, a podróż była przyjemnością, nie stresem".