Pierwszy tydzień wakacji pod znakiem przecen w biurach podróży. Taniej niż rok temu

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują załączone poniżej zestawienia w ujęciu graficznym.

W minionym tygodniu spadły i to dosyć wyraźnie ceny wycieczek do wszystkich pięciu najpopularniejszych wśród polskich klientów biur podróży krajów. I tak do Egiptu o 88 złotych, do Bułgarii o 82 złote, do Turcji o 54 złote, na Wyspy Kanaryjskie o 44 złote, a do Grecji - o 35 złotych. Jak pokazuje wykres, wyraźnie czołowe kierunki są w odwrocie, jeśli chodzi o ceny. Coraz bardziej sprzyjają one klientom biur podróży, coraz mniej podobają się organizatorom wyjazdów. Tych ostatnich ratują jeszcze dobre relacje czynników wpływających najbardziej na koszty, czyli ceny paliwa i kursy walut. O tym będzie jeszcze dalej w raporcie.

Za wcześnie rozstrzygać, dlaczego w pierwszym tygodniu wakacji ceny spadały, ale można częściowo złożyć to na karb dużej podaży wyjazdów i jednocześnie na dwa wydarzenia, jakie położyły się cieniem na region północnej części basenu Morza Śródziemnego – konflikt izraelsko-amerykańsko-irański i pożary w zachodniej Turcji (okolice Izmiru i Cesme) i w Grecji (najgroźniejszy w południowo-wschodniej części wyspy, w okolicy miasta Jerpetra). Kataklizmy nie nastrajały turystów na wybieranie tych kierunków.