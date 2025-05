Join UP! buduje europejski holding i rozszerza działalność w Polsce

Join UP! ma biura podróży w dziewięciu krajach Europy i Azji Środkowej. Ogłosiła, że tworzą one od teraz strukturę holdingu Join Up! Holding z siedzibą zarejestrowaną w Tallinnie, w Estonii. Nowa struktura ma poprawić zarządzanie, “profesjonalizację działalności na poziomie globalnym”, a także “wzmocnić spójność marki (...), zwiększyć efektywność operacyjną i wspierać zrównoważony rozwój na europejskich rynkach”.

Reklama

Jak czytamy dalej w komunikacie wysłanym mediom, spółki w Rumunii i Czechach zakończyły już proces integrowania się z holdingiem, a w Polsce “wdrażania nowego modelu”. W planach holdingu jest otwieranie biur podróży na kolejnych rynkach – między innymi na Słowacji i na Węgrzech.

Join UP! Polska będzie zatrudniał pracowników i otwierał swoje salony

– Join UP! Polska działa w niezmienionym składzie i strukturze, skupiając się na ekspansji i budowaniu silnej pozycji w Polsce. W 2025 roku planujemy otworzyć 15 własnych biur sprzedaży, a także zwiększyć zatrudnienie o około 65 procent – zapowiada dyrektorka Join UP! na Polskę i kraje bałtyckie Sabina Saikovskaja. Obecnie firma zatrudnia 60 osób i ma jeden sklep z wycieczkami, w Warszawie.

Struktura właścicielska firmy pozostaje niezmienna – marka Join UP! należy do rodziny Albów. Współzałożycielka firmy, Alina Alba, w 2024 roku weszła w skład zarządu nowo utworzonej spółki holdingowej.