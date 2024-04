Join UP!: Pracujemy ze wszystkimi agentami bez wyjątku, zarzuty OSAT-u są bezzasadne

W odpowiedzi na artykuł opublikowany 6 kwietnia 2024 na łamach turystyka.rp.pl Join UP! Polska jako firma, której celem jest umożliwienie podróżowania jak największej liczbie osób, między innymi poprzez wspieranie i rozwój sieci agencyjnej, w tym każdej indywidualnej agencji turystycznej, bez względu na jej wielkość, lokalizację czy współpracę z innymi touroperatorami, wyrażamy swoje zaniepokojenie treścią rekomendacji wydanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych (OSAT).

Od początku działalności w Polsce pracujemy ze wszystkimi bez wyjątków. Niezależnie od potencjału podejmowaliśmy autonomiczną współpracę ze wszystkimi chętnymi agencjami. Firmy te zaufały nam i dały możliwość zaprezentowania wakacyjnych ofert Join UP! polskim turystom. Za współpracę tę dziękujemy, z przyjemnością ją kontynuujemy i skutecznie rozwijamy. Obecnie już niemal 1500 firm korzysta z naszej oferty, co stanowi 50-procentowy przyrost w porównaniu do roku poprzedniego.

Oferty dedykowane, wspomniane przez OSAT, dotyczą jedynie oferty hotelowej, którą obecnie proponujemy naszym klientom w ramach współpracy z portalem wakacje.pl. Oferta ta jest ograniczona czasowo i odnosi się tylko do wybranych obiektów hotelowych rotacyjnie (stanowią one około 1,8 procent wszystkich ofert Join UP!). Właśnie takie podejście pozwala między innymi na skuteczniejsze wypromowanie obiektów hotelowych.

Najważniejsi w naszej strategii są dla nas agenci. Pozostajemy wierni naszej wizji „Let’s be Friends”. Od początku działalności w Polsce, jak i na innych rynkach międzynarodowych, to właśnie na agentach skupiamy naszą uwagę i poświęcamy najwięcej wysiłku, by współpraca była jak najlepsza. Przede wszystkim oferujemy bardzo atrakcyjne warunki umowy, z konkurencyjną prowizją, bez wymogów depozytowych czy kar za brak realizacji wskazanych celów sprzedażowych. Zgodnie z preferencjami naszych partnerów, prowizję płacimy „z góry”, co oznacza, że nikt nie czeka na wynagrodzenie za pracę, a wręcz przeciwnie, otrzymuje je natychmiast. Ponadto nieustannie inwestujemy w szerzenie wiedzy o kierunkach turystycznych atrakcyjnych dla Polaków, między innymi organizujemy warsztaty i webinary. Wraz z nami wyjechało na tzw. study tours ponad 140 agentów z przeróżnych agencji w całej Polsce (tylko przez rok współpracy). Stworzyliśmy specjalną bibliotekę, czyli bank informacji o naszych destynacjach dla wszystkich agentów, by ułatwić im codzienną pracę.

Nasze plany na rozwój pozostają niezmienne. Wspieramy i umacniamy sieć agencyjną, budujemy silne i długoterminowe relacje z agentami i między innymi dzięki temu oferujemy naszym klientom fantastyczny wypoczynek w najbardziej pożądanych destynacjach Europy i całego świata.

Deklarujemy gotowość do spotkania się z przedstawicielami OSAT, by porozmawiać o możliwościach wspólnych działań na rzecz rozwoju niezależnych agencji oraz wzmocnienia relacji pomiędzy Stowarzyszeniem i jego Członkami a Join UP! Polska.