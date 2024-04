Agenci turystyczni: Nie rekomendujemy współpracy z biurami podróży Anex i Join UP!

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych wydało dzisiaj komunikat, w którym wyraża dezaprobatę dla „faworyzowania wybranych podmiotów” na rynku agencyjnym przez dwa biura podróży — Anex Tour i Join UP! Polska. Jak piszą w oświadczeniu, "nie rekomendują współpracy" z tymi organizatorami.

Agenci są poruszeni praktyką Anexu Tour i Join UP! w ich kontaktach z największym agentem turystycznym w Polsce — Wakacje.pl. Na prośbę Wakacje.pl zgodziły się przygotować specjalne oferty wyjazdów tylko dla tego agenta. Nie można ich kupić u innych sprzedawców. To tak zwane oferty dedykowane.



OSAT rozesłał do największych organizatorów podróży w kraju zapytanie, czy przygotowują tak zwane oferty dedykowane dla jednego tylko podmiotu na rynku agencyjnym. Jak się dowiadujemy, tylko dwie firmy potwierdziły, że tak robią - współpracują przy tym z Wakacje.pl.



— Pojawiła się nowa praktyka na rynku — tak zwanego dedykowania części oferty dla wybranych agentów — mówi prezes OSAT Marcin Wujec. — Uważamy, że to nieuczciwa praktyka. Jesteśmy za dostępnością całej oferty wszystkich biur podróży we wszystkich kanałach w tej samej cenie. Ta nowa praktyka ogranicza nam dostęp do części oferty. Wyrażamy swój sprzeciw i wzywamy do zrezygnowania z niej. Nie możemy obok tego przejść obojętnie, stąd nasze oświadczenie przyjęte jednogłośnie dzisiaj na spotkaniu członków OSAT w Warszawie.