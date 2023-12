Szkolenie zorganizowało 1 grudnia w Warszawie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych (OSAT). Poprzedziło je doroczne walne zgromadzenie członków tej organizacji.

„Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się, jak sztuczna inteligencja może usprawnić procesy rezerwacyjne, personalizować oferty, zwiększyć jakość obsługi klienta i pomagać w analizowaniu danych rynkowych” - informuje organizacja w komunikacie.

– Kontynuujemy inicjatywę jeszcze sprzed pandemii podnoszenia kompetencji z nowoczesnych technologii, dzięki czemu agenci mogą dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków rynkowych – wyjaśnia prezes OSAT Marcin Wujec. – Już w 2019 roku zrobiliśmy cykl szkoleń z wykorzystania mediów społecznościowych w branży turystycznej. Dzięki temu nasi członkowie wiedzieli w trudnych czasach pandemii, jak zaistnieć w mediach społecznościowych. To z kolei przygotowało ich do wprowadzenia innowacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – dodaje.

„Podczas szkoleń OSAT stawia na interaktywne metody nauczania, które angażują agentów i pomagają im przekładać zdobytą wiedzę na praktyczne umiejętności. Ponadto, organizacja dba, aby szkolenia były dostosowane do indywidualnych potrzeb agentów, umożliwiając im rozwijanie się w obszarach, które są kluczowe dla ich roli” - czytamy.

Organizacja zapowiada kolejne szkolenia z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji.