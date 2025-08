Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały Join UP! (6) i Itaka (5), do Grecji Itaka – (11) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10 ofert), do Turcji TUI Poland (4), Itaka i Kompas (po 3), do Tunezji Exim Tours i Anex Tour (po 3), do Bułgarii zaś TUI Poland (3 oferty) – relacjonują autorzy badania.

I tradycyjnie podsumowują: W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii, a biuro Itaka w Egipcie i Tunezji.

Hotele w Hiszpanii pod znakiem TUI i Itaki

W kolejnej części materiału przedstawiają w tabeli biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. W ostatnim tygodniu do tabeli wszedł na pozycję piątą Sun & Fun, a opuścił ją TUI Poland. Na czele tabeli zadomowił się natomiast Grecos, który był liderem już w poprzednich czterech zestawieniach.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Na końcu raportu eksperci z Traveldaty umieścili tym razem trzy tabele. Pokazują w nich „liderów cen” wyjazdów do hoteli w Hiszpanii. Zgromadzili w nich najtańszych touroperatorów w hotelach od trzech do pięciu gwiazdek. Do porównania wzięli imprezy turystyczne na pierwszy pełny tydzień sierpnia z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive z najniższymi cenami względem „ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.