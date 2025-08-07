Wyszukiwarka lotów: Nadchodzi rewolucja agentów AI. Mamy dla nich nowe rozwiązanie

Aktualizacja: 07.08.2025 18:23 Publikacja: 07.08.2025 15:22
Foto: Adobe Stock
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na agentów AI w branży turystycznej wyszukiwarka lotów Kiwi.com we współpracy z partnerem technologicznym AIpic udostępniła serwer MCP (Model Context Protocol), o czym informuje w komunikacie.
Wsparcie dla protokołu MCP ogłosili niedawno wiodący dostawcy technologii AI, tacy jak między innymi OpenAI, Anthropic, Microsoft i Google.
MCP to otwarty protokół opracowany przez firmę Anthropic, który standaryzuje sposób, w jaki duże modele językowe (LLM) wchodzą w interakcję z zewnętrznymi usługami, narzędziami i danymi – wyjaśnia Kiwi.com. MCP nazywany jest „USB-C dla sztucznej inteligencji”, ponieważ zapewnia ustandaryzowany sposób komunikacji LLM-ów z różnymi typami narzędzi, źródeł danych i kontekstów. MCP pozwala sztucznej inteligencji wyjść poza dane, na których była trenowana, umożliwiając jej nie tylko udzielanie informacji, ale również interakcję z usługami w czasie rzeczywistym i faktyczne działanie w imieniu użytkownika.
Czytaj więcej
92 procent profesjonalistów z branży turystycznej kocha swoją pracę – wynika z badania firmy Rate...
Pierwsza wersja serwera umożliwia użytkownikom chatbotów AI obsługujących MCP (takich jak ChatGPT w wersji Pro i Business, Claude oraz Cursor) wyszukiwanie lotów na Kiwi.com za pomocą naturalnego języka. Dzięki prostemu dialogowi użytkownik dostaje listę najlepszych lotów dostosowanych do jego podróży i uwzględniających:
– loty w obie strony lub w jedną stronę
– miasto lub lotnisko wylotu i przylotu
– daty podróży
– elastyczność +/- 3 dni
– liczbę pasażerów (dorośli, dzieci, niemowlęta)
– klasę podróży (ekonomiczna, ekonomiczna premium, biznesowa, pierwsza)
Wyniki wyszukiwania prezentowane są w lokalnej strefie czasowej i walucie użytkownika, w tabelach ułatwiających porównanie, a każda propozycja zawiera ciekawostkę o miejscu docelowym – informuje Kiwi.com.
Czytaj więcej
Minął właśnie półmetek pierwszych wakacji, podczas których dawny Fostertravel.pl działa pod nową...
– Podobnie jak strony internetowe i aplikacje umożliwiły użytkownikom końcowym interakcję z produktami i usługami online, tak MCP staje się podstawowym interfejsem dla agentów AI, którzy chcą korzystać z usług takich jak wyszukiwanie i rezerwacja podróży. W Kiwi.com dostrzegamy zarówno potencjał, jak i sposób na zabezpieczenie przyszłości naszej działalności w obliczu nadchodzącej rewolucji agentów AI, wdrażając serwer MCP, który umożliwia agentom AI wyszukiwanie najlepszych opcji lotów w sposób przyjazny, bezproblemowy i bezpieczny – mówi wiceprezes ds. rozwoju w Kiwi.com Mario Gavira, cytowany w komunikacie.
– Ponieważ podróżni coraz częściej korzystają z AI, planując zarówno weekendowe wypady, jak i podróże życia, usługi takie jak te oferowane przez Kiwi.com muszą być gotowe na interakcje z agentami. Kiwi.com jest pionierem w tej zmianie i daje nam przedsmak tego, jak będzie wyglądać przyszłość podróży – dodaje współzałożyciel i dyrektor generalny Aipic Pierre-Louis Theron.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na agentów AI w branży turystycznej wyszukiwarka lotów Kiwi.com we współpracy z partnerem technologicznym AIpic udostępniła serwer MCP (Model Context Protocol), o czym informuje w komunikacie.
Wsparcie dla protokołu MCP ogłosili niedawno wiodący dostawcy technologii AI, tacy jak między innymi OpenAI, Anthropic, Microsoft i Google.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
92 procent profesjonalistów z branży turystycznej kocha swoją pracę – wynika z badania firmy RateHawk. Cenią sob...
Minął właśnie półmetek pierwszych wakacji, podczas których dawny Fostertravel.pl działa pod nową marką - Urlop.p...
Niecodzienna, ale ważna z punktu widzenia praw klientów biur podróży, sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Monach...
Niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwości zatwierdziło stopniowe zmniejszanie składek na rzecz Niemieckiego Fundus...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas