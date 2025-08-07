Wyszukiwarka lotów: Nadchodzi rewolucja agentów AI. Mamy dla nich nowe rozwiązanie

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na agentów AI w branży turystycznej wyszukiwarka lotów Kiwi.com we współpracy z partnerem technologicznym AIpic udostępniła serwer MCP (Model Context Protocol), o czym informuje w komunikacie.

Wsparcie dla protokołu MCP ogłosili niedawno wiodący dostawcy technologii AI, tacy jak między innymi OpenAI, Anthropic, Microsoft i Google.

MCP to otwarty protokół opracowany przez firmę Anthropic, który standaryzuje sposób, w jaki duże modele językowe (LLM) wchodzą w interakcję z zewnętrznymi usługami, narzędziami i danymi – wyjaśnia Kiwi.com. MCP nazywany jest „USB-C dla sztucznej inteligencji”, ponieważ zapewnia ustandaryzowany sposób komunikacji LLM-ów z różnymi typami narzędzi, źródeł danych i kontekstów. MCP pozwala sztucznej inteligencji wyjść poza dane, na których była trenowana, umożliwiając jej nie tylko udzielanie informacji, ale również interakcję z usługami w czasie rzeczywistym i faktyczne działanie w imieniu użytkownika.

Pierwsza wersja serwera umożliwia użytkownikom chatbotów AI obsługujących MCP (takich jak ChatGPT w wersji Pro i Business, Claude oraz Cursor) wyszukiwanie lotów na Kiwi.com za pomocą naturalnego języka. Dzięki prostemu dialogowi użytkownik dostaje listę najlepszych lotów dostosowanych do jego podróży i uwzględniających: