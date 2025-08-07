Reklama

Wyszukiwarka lotów: Nadchodzi rewolucja agentów AI. Mamy dla nich nowe rozwiązanie

Firma Kiwi.com udostępniła prototyp serwera MCP, który wesprze agentów AI w wyszukiwaniu lotów. Serwer umożliwia użytkownikom chatbotów AI obsługujących MCP, takich jak ChatGPT w wersji Pro i Business, Claude i Cursor, wyszukiwanie lotów na Kiwi.com za pomocą naturalnego języka.

Publikacja: 07.08.2025 15:22

Wyszukiwarka lotów: Nadchodzi rewolucja agentów AI. Mamy dla nich nowe rozwiązanie

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na agentów AI w branży turystycznej wyszukiwarka lotów Kiwi.com we współpracy z partnerem technologicznym AIpic udostępniła serwer MCP (Model Context Protocol), o czym informuje w komunikacie.

Wsparcie dla protokołu MCP ogłosili niedawno wiodący dostawcy technologii AI, tacy jak między innymi OpenAI, Anthropic, Microsoft i Google.

MCP to otwarty protokół opracowany przez firmę Anthropic, który standaryzuje sposób, w jaki duże modele językowe (LLM) wchodzą w interakcję z zewnętrznymi usługami, narzędziami i danymi – wyjaśnia Kiwi.com. MCP nazywany jest „USB-C dla sztucznej inteligencji”, ponieważ zapewnia ustandaryzowany sposób komunikacji LLM-ów z różnymi typami narzędzi, źródeł danych i kontekstów. MCP pozwala sztucznej inteligencji wyjść poza dane, na których była trenowana, umożliwiając jej nie tylko udzielanie informacji, ale również interakcję z usługami w czasie rzeczywistym i faktyczne działanie w imieniu użytkownika.

Pierwsza wersja serwera umożliwia użytkownikom chatbotów AI obsługujących MCP (takich jak ChatGPT w wersji Pro i Business, Claude oraz Cursor) wyszukiwanie lotów na Kiwi.com za pomocą naturalnego języka. Dzięki prostemu dialogowi użytkownik dostaje listę najlepszych lotów dostosowanych do jego podróży i uwzględniających:

– loty w obie strony lub w jedną stronę

– miasto lub lotnisko wylotu i przylotu

– daty podróży

– elastyczność +/- 3 dni

– liczbę pasażerów (dorośli, dzieci, niemowlęta)

– klasę podróży (ekonomiczna, ekonomiczna premium, biznesowa, pierwsza)

Wyniki wyszukiwania prezentowane są w lokalnej strefie czasowej i walucie użytkownika, w tabelach ułatwiających porównanie, a każda propozycja zawiera ciekawostkę o miejscu docelowym – informuje Kiwi.com.

AI to przyszłość podróży

– Podobnie jak strony internetowe i aplikacje umożliwiły użytkownikom końcowym interakcję z produktami i usługami online, tak MCP staje się podstawowym interfejsem dla agentów AI, którzy chcą korzystać z usług takich jak wyszukiwanie i rezerwacja podróży. W Kiwi.com dostrzegamy zarówno potencjał, jak i sposób na zabezpieczenie przyszłości naszej działalności w obliczu nadchodzącej rewolucji agentów AI, wdrażając serwer MCP, który umożliwia agentom AI wyszukiwanie najlepszych opcji lotów w sposób przyjazny, bezproblemowy i bezpieczny – mówi wiceprezes ds. rozwoju w Kiwi.com Mario Gavira, cytowany w komunikacie.

– Ponieważ podróżni coraz częściej korzystają z AI, planując zarówno weekendowe wypady, jak i podróże życia, usługi takie jak te oferowane przez Kiwi.com muszą być gotowe na interakcje z agentami. Kiwi.com jest pionierem w tej zmianie i daje nam przedsmak tego, jak będzie wyglądać przyszłość podróży – dodaje współzałożyciel i dyrektor generalny Aipic Pierre-Louis Theron.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Kiwi.com

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na agentów AI w branży turystycznej wyszukiwarka lotów Kiwi.com we współpracy z partnerem technologicznym AIpic udostępniła serwer MCP (Model Context Protocol), o czym informuje w komunikacie.

Wsparcie dla protokołu MCP ogłosili niedawno wiodący dostawcy technologii AI, tacy jak między innymi OpenAI, Anthropic, Microsoft i Google.

