Turystyczna Organizacja Otwarta: KPO dla przedsiębiorców to nie koszt, lecz inwestycja w rozwój gospodarki

Aktualizacja: 13.08.2025 21:29 Publikacja: 13.08.2025 18:28
Prezes Turystycznej Organizacji Otwartej Zuzanna Sprycha
Foto: Archiwum prywatne Zuzanny Sprychy
Od zeszłego tygodnia Polska żyje „aferą KPO”. Zapoczątkowały ją doniesienia w mediach społecznościowych o kontrowersyjnych dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców z branży HoReCa. Ubiegali się oni o dofinansowanie między innymi na jachty, solaria, kursy brydża czy wirtualne strzelnice.
Na przedsiębiorców spadła krytyka, opinia publiczna zakwestionowała też samą ideę przyznawania takiej pomocy z pieniędzy publicznych.
W obronie przedsiębiorców i KPO stanęły organizacje samorządu gospodarczego, w tym Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polskie Hotele Niezależne, Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych, Polska Izba Turystyki, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Dziś dołączyła do nich Turystyczna Organizacja Otwarta, prezentując swoje stanowisko w liście do premiera Donalda Tuska.
„Obecna sytuacja, w której całe środowisko przedsiębiorców jest obciążane negatywnymi konsekwencjami podejrzeń o nieprawidłowości – przy braku oficjalnych ustaleń – jest nie do przyjęcia. Odpowiedzialność powinna dotyczyć również osób reprezentujących operatorów, które zatwierdzały projekty” – pisze TOO.
Organizacja wnosi też o ujednolicenie kryteriów oceny wniosków, upublicznienie uzasadnień ocen, zapewnienie pełnej przejrzystości procedur w przyszłych naborach, a także o niezwłoczne uruchomienie wypłat dla projektów, które przeszły weryfikację formalną i nie budzą zastrzeżeń.
Czytaj więcej
Stanowczo protestujemy przeciwko hejtowi, nieodpowiedzialnym wypowiedziom polityków i oskarżaniu...
Szanowny Panie Premierze,
z najwyższą powagą zwracamy się w imieniu Turystycznej Organizacji Otwartej, wyrażając głębokie zaniepokojenie narastającą kampanią medialną wymierzoną w sektor turystyczny w związku z realizacją programu wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w szczególności komponentu HoReCa. W ostatnich dniach kwestia ta stała się przedmiotem intensywnej debaty publicznej, często nacechowanej uproszczeniami i uogólnieniami, które godzą w wizerunek całej branży.
Wiele już zostało powiedziane na ten temat, jednak jako jedna z większych organizacji branżowych w kraju, czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w sprawie decyzji podejmowanych przez Rząd. Wstrzymanie wypłat wszystkich świadczeń oznacza kolejne straty dla przedsiębiorców – tych samych, którzy już wcześniej ucierpieli w trakcie pandemii COVID-19. Straty większości podmiotów turystycznych w większości przypadków przekraczały ponad 70 procent.
Zwracamy uwagę, iż działania operatorów wybranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od początku obarczone były poważnymi uchybieniami proceduralnymi, wynikającymi prawdopodobnie z pośpiechu przy realizacji programu. Regulaminy ulegały zmianom w trakcie naborów, część podmiotów – pomimo pozytywnej kwalifikacji – nie otrzymała środków z powodu wyczerpania puli finansowej, a komunikacja z operatorami cechowała się znaczną asymetrią: beneficjenci byli zobligowani do ścisłego przestrzegania wymogów formalnych i terminów, podczas gdy operatorzy mieli w tym zakresie szeroką swobodę.
W chwili obecnej wypłaty zostały całkowicie wstrzymane. Należy jednak przypomnieć, że mechanizm programu polega na refundacji poniesionych wydatków – to beneficjent w pierwszej kolejności finansuje działania z własnych środków, a dopiero na podstawie faktur oraz dokumentacji zgodnej z zaakceptowanym wnioskiem może ubiegać się o zwrot.
W ramach komponentu HoReCa w KPO zawarto 3005 umów o łącznej wartości 1,2 mld zł, z czego do tej pory wypłacono podmiotom gospodarczym zaledwie 110 mln zł. Wielu przedsiębiorców, pozbawionych odpowiedniej płynności finansowej, zmuszonych było do zaciągnięcia kredytów obrotowych, opierając się na decyzjach o przyznaniu dotacji. Nawet przed wstrzymaniem wypłat występowały wielotygodniowe opóźnienia, zaś obecnie beneficjenci nie mają wiedzy, czy i kiedy otrzymają należne środki, podczas gdy koszty prowadzenia działalności stale rosną.
Obecna sytuacja, w której całe środowisko przedsiębiorców jest obciążane negatywnymi konsekwencjami podejrzeń o nieprawidłowości – przy braku oficjalnych ustaleń – jest nie do przyjęcia. Odpowiedzialność powinna dotyczyć również osób reprezentujących operatorów, które zatwierdzały projekty.
Czytaj więcej
Nie milkną komentarze dotyczące internetowo–medialnej burzy w sprawie rozdzielania dotacji z Kraj...
Wnosimy o:
unifikację kryteriów oceny wniosków na terenie całego kraju,
upublicznienie uzasadnień ocen,
zapewnienie pełnej przejrzystości procedur w przyszłych naborach.
Przypominamy, że celem programu była dywersyfikacja działalności gospodarczej, czyli rozwój nowych usług lub produktów w ramach ściśle określonych kodów PKD. Otrzymanie pozytywnej decyzji oznaczało spełnienie wielostopniowych kryteriów: formalnych, merytorycznych i finansowych. Duże znaczenie miała także wiedza branżowa osób oceniających projekty – nie zawsze była ona wystarczająca lub jednolita.
Dlaczego zatem odpowiedzialność ponoszą wyłącznie przedsiębiorcy, a nie osoby reprezentujące operatorów, które zatwierdzały wnioski? Zdecydowanie postulujemy o unifikację kryteriów, upublicznienie uzasadnień ocen oraz przejrzystość całego procesu.
Jako sektor jesteśmy jedną z najbardziej perspektywicznych gałęzi gospodarki – według danych WTTC turystyka w Polsce generuje w 2025 roku 4,4 procent. PKB i wspiera ponad 900 tys. miejsc pracy.
Wszystkie międzynarodowe prognozy potwierdzają perspektywę dalszego dynamicznego rozwoju sektora. Aby było to możliwe, konieczne jest stworzenie stabilnych warunków inwestycyjnych, w tym zagwarantowanie rzetelnego i przewidywalnego systemu dalszej dystrybucji środków z KPO.
Apelujemy o odpowiedzialne, wyważone i oparte na faktach wypowiedzi przedstawicieli Rządu dotyczące programu. Wsparcie z KPO dla przedsiębiorców to nie koszt, lecz inwestycja w rozwój gospodarki, tworzenie miejsc pracy, wzrost konkurencyjności, wzmacnianie lokalnych społeczności oraz kapitału ludzkiego.
Uczciwi przedsiębiorcy stanowią większość w każdej branży. Rząd jako instytucja odpowiedzialna za klimat inwestycyjny, powinien przede wszystkim wspierać tych, którzy podejmują ryzyko i budują gospodarkę, a nie zniechęcać ich poprzez niepewność i wprowadzanie chaosu administracyjnego.
Nie zapominajmy, że za każdą firmą stoją konkretne osoby – z imionami, nazwiskami, rodzinami, a także odpowiedzialnością za swoich pracowników i klientów. To oni, dzięki wiedzy, wytrwałości i zaangażowaniu, tworzą miejsca, do których z przyjemnością wracają zarówno Polacy, jak i turyści zagraniczni.
Czytaj więcej
Turystyka to potężny segment gospodarki. W Europie i w Polsce. Z dużym potencjałem do rozwoju. Ty...
Dlatego wnosimy o niezwłoczne uruchomienie wypłat dla projektów, które przeszły weryfikację formalną i nie budzą zastrzeżeń, pozostawiając wstrzymanie jedynie w przypadku pojedynczych spraw wymagających dodatkowej kontroli.
Proponujemy wprowadzenie uproszczonego trybu rozliczeń, w którym zgodność dokumentacji z zatwierdzonym wnioskiem skutkuje natychmiastową refundacją, a dalsze czynności kontrolne prowadzone są równolegle, bez blokowania środków. Każdy miesiąc opóźnienia w turystyce oznacza wymierne straty – utracone przychody podatkowe, zahamowanie inwestycji, spadek konkurencyjności regionów i ryzyko upadłości firm, które zaciągnęły zobowiązania w oparciu o przyznane dotacje. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć eskalacji problemu, ochroni miejsca pracy oraz wzmocni wiarygodność Polski w efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych.
Z wyrazami szacunku,
Zuzanna Sprycha
Prezes Turystycznej Organizacji Otwartej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od zeszłego tygodnia Polska żyje „aferą KPO”. Zapoczątkowały ją doniesienia w mediach społecznościowych o kontrowersyjnych dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców z branży HoReCa. Ubiegali się oni o dofinansowanie między innymi na jachty, solaria, kursy brydża czy wirtualne strzelnice.
Na przedsiębiorców spadła krytyka, opinia publiczna zakwestionowała też samą ideę przyznawania takiej pomocy z pieniędzy publicznych.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Turystyka to jedno z kół zamachowych gospodarki Unii Europejskiej. W 2023 roku zapewniła jej około 10 procent P...
W odpowiedzi na rosnące niezadowolenie konsumentów związane z opóźnieniami w zwrotach kosztów anulowanych lotów,...
Firma Kiwi.com udostępniła prototyp serwera MCP, który wesprze agentów AI w wyszukiwaniu lotów. Serwer umożliwia...
92 procent profesjonalistów z branży turystycznej kocha swoją pracę – wynika z badania firmy RateHawk. Cenią sob...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas