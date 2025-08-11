Reklama

Polska Izba Turystyki do premiera: KPO to szansa, nie zagrożenie

W obliczu narastającej krytyki „komponentu HoReCa” w Krajowym Planie Odbudowy, Polska Izba Turystyki wzywa do rzetelnej debaty, unikania populizmu i ochrony uczciwych przedsiębiorców, którzy zgodnie z zasadami inwestują, rozwijając turystykę.

Publikacja: 11.08.2025 16:21

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, apeluje do władz o większą otwartość na argument

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, apeluje do władz o większą otwartość na argumenty branży turystycznej w kwestiach dotyczących tej dziedziny gospodarki

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Polska Izba Turystyki zabrała głos w bulwersującej od kilku dni opinię publiczną kwestii ewentualnych nadużyć w rozdzielaniu dotacji z KPO w części przewidzianej na wzmocnienie segmentu gospodarki obejmującej gastronomię, hotelarstwo, turystykę i kulturę. Wiele osób zaskoczyły informacje, że przedsiębiorcy turystyczni występowali o pieniądze na zakup takich sprzętów jak jachty, uliczne ekspresy do kawy, basen czy sauna.

Branża turystyczna ucierpiała mocno podczas pandemii Covid-19. Pieniądze z KPO mają ją wzmocnić, naj
Hotele
Burza wokół KPO. Branża turystyczna: Politycy nas nie słuchali, a teraz szukają winnych

Premier Donald Tusk i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedzieli kontrolę rozpatrywania wniosków, obiecując, że żadna złotówka z KPO się nie zmarnuje ani nie zostanie wydana niezgodnie z zasadami przyjętymi w KPO. We wtorek ma na ten temat obradować rząd. Już dzisiaj jednak premier przyznał, że na razie nie ma żadnych sygnałów, aby dotacje trafiały do przedsiębiorców w sposób wiążący się z korupcją czy kradzieżą. Tam, gdzie jest podejrzenie nieprawidłowości na wszelki wypadek wstrzymał wypłacanie pieniędzy (chodzi de facto o refundowanie kosztów poniesionych przez przedsiębiorców). Wyniki kontroli mają być znane najwcześniej we wrześniu.

Polska Izba Turystyki – krytykowane są podstawowe w turystyce sprzęty

Jak czytamy w komunikacie PIT, „Polska Izba Turystyki stanowczo potępia wszelkie nadużycia przy realizacji projektów w ramach KPO, ale sprzeciwia się uproszczonym narracjom i medialnemu hejtowi, który uderza w uczciwych przedsiębiorców”.

– Każdy wniosek był szczegółowo oceniany pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, a ubiegający się o dotację przedsiębiorcy musieli zadeklarować zainwestowanie w planowane przedsięwzięcia własnych środków. Nie można ich karać za ewentualne błędy w założeniach naboru – zauważa prezes PIT Paweł Niewiadomski.

Premier Donald Tusk wystąpił na konferencji dla dziennikarzy przed wizytą w fabryce broni
Hotele
Donald Tusk w sprawie KPO dla branży turystycznej: Nie dajmy się zwariować

Izba wskazuje, że pod ostrzałem krytyki znalazły się wydatki niezbędne w branży, takie jak ekspresy do kawy w kawiarniach i restauracjach, jachty w ośrodkach nad jeziorami, sauny hotelowe czy maszyny do lodów. – Tymczasem to przecież sprzęty stanowiące zwykłe wyposażenie obiektów służących turystom, a nie przejaw luksusu – komentuje Niewiadomski.

PIT apeluje więc do premiera Donalda Tuska i do rządu o opublikowanie kryteriów oceny projektów i wyników kontroli, o skontrolowanie i wyjaśnienie powodów odrzucenia wniosków, które w procedurze dotacyjnej nie uzyskały akceptacji (tych była zdecydowana większość) i o dialog z przedsiębiorcami i wsłuchiwanie się w głos branży turystycznej w realizowaniu tego i innych projektów mających znaczenie dla turystyki.

– Nie wolno tracić z oczu celu KPO, dobrze realizowany program wzmacnia gospodarkę, tworzy miejsca pracy i zwiększa odporność turystyki – podkreśla prezes Izby.

PIT apeluje do premiera o rozmowy na tematy ważne dla turystyki 

PIT wysłał także list do premiera Donalda Tuska. Oprócz wniosków zawartych w komunikacie prasowym, jest tam też kilka innych wątków.

PIT przypomina między innymi, że jeszcze na etapie konsultowania KPO za poprzedniego rządu organizacje branżowe wskazywały na potrzebę wprowadzenia precyzyjnych kryteriów oceny projektów, zapewnienia mechanizmów kierujących wsparcie bezpośrednio do sektora HoReCa, poświęcenie szczególnej uwagi najbardziej poszkodowanym przedsiębiorcom czy unikaniu finansowania inwestycji „pozornie innowacyjnych, które nie poprawiają realnie kondycji sektora”.

PIT przyznaje w piśmie do premiera, że potępia ewentualne nadużycia w dotacjach KPO i liczy, że jeśli zostaną dowiedzione nieprawidłowości, będą one też ukarane. Ale podkreśla, że solidaryzuje się z uczciwymi przedsiębiorcami, którzy w dobrej wierze inwestują w rozwój swojej oferty. Nie można bowiem potępiać wszystkich, którzy zgodnie z zasadami stali się beneficjentami dotacji. Oni nie powinni ponosić konsekwencji „błędów wynikających z wadliwych założeń lub niewłaściwie sformułowanych kryteriów naboru”, jeśli takie miały miejsce.

Elżbieta Lendo prezes Fundacji Polskich Hoteli Niezależnych
Hotele
Polskie Hotele Niezależne: Hejt na KPO podważa sens naszej pracy, szkodzi państwu i turystyce

PIT chwali KPO jako instrument wzmacniający gospodarkę i apeluje, by nie ulegać hejtowi, uproszczeniom i demagogicznym narracjom, które prowadzą do potępienia KPO jako całości. Wniosek? „Nie wylewajmy dziecka z kąpielą”.

Zdaniem Polskiej Izby Turystyki wiele ze złożonych w procedurze naboru wniosków zasługiwało na wsparcie, ale z niejasnych powodów ostały odrzucone – stąd postulat wyświetlenia i tego wątku w toku kontroli.

„Z ubolewaniem zauważamy, że część obecnej debaty medialnej koncentruje się na emocjach i uproszczeniach. Apelujemy, by przedstawiciele Rządu RP wypowiadali się w sposób rzetelny i merytoryczny, co pozwoli odbudować zaufanie do przedsiębiorców i programu KPO. Jednocześnie wzywamy do lepszej komunikacji rządu z przedsiębiorcami i systematycznego wsłuchiwania się w głos branży. Tylko otwarty dialog, szybka reakcja na sygnały z rynku i partnerskie podejście pozwolą wypracować rozwiązania, które będą służyć zarówno gospodarce, jak i interesowi społecznemu” – kończy swoje pismo do premiera Izba, w której imieniu podpisał się prezes Paweł Niewiadomski.

Źródło: rp.pl

