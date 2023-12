Troje nowych menedżerów w zespole Join UP!. Kolejni dołączą w styczniu

Join UP! nie ustaje w rekrutacji menedżerów do swoich lokalnych i globalnych struktur – czytamy w komunikacie touroperatora. W grudniu do firmy dołączyła Agnieszka Piechocka, obejmując stanowisko dyrektora handlowego (destination commercial director) Join UP!

Agnieszka Piechocka to menedżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu produktów premium w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. Specjalizuje się w tworzeniu strategii rozwoju i zwiększania rentowności produktu, a także budowania trwałych relacji biznesowych. Koordynowała wprowadzanie na polski rynek ofert ponad 300 greckich obiektów trzy-, cztero-, i pięciogwiazdkowych, a także hoteli w krajach egzotycznych, takich jak Dominikana, Kuba, Kenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia czy Sri Lanka.

Agnieszka Piechocka objęła stanowisko dyrektora handlowego (destination commercial director) Join UP! Materiały prasowe

W globalnej strukturze Join UP! do jej głównych obowiązków należała będzie realizacja strategii produktowej nowych kierunków z uwzględnieniem trendów rynkowych, upodobań klientów i otoczenia konkurencyjnego. Agnieszka Piechocka będzie kierowała zespołami z różnych obszarów w zakresie opracowywania, wdrażania i promowania nowych produktów w wybranych miejscach, a także ulepszania istniejącej oferty.

- Podsumowujemy pierwszy rok naszej działalności operacyjnej w Polsce i innych krajach. Zbudowaliśmy i stale rozwijamy silny zespół ekspertów i najlepszych profesjonalistów w europejskiej branży turystycznej, wprowadzamy nowe produkty i destynacje, a także zupełnie inną perspektywę we współpracy z agentami i świeże spojrzenie na podróżowanie - mówi dyrektor zarządzający Join UP! Sergey Kyrychenko, cytowany w komunikacie touroperatora.