Nowy kierunek wakacyjny biura podróży z Bydgoszczy

Join UP!: Widzimy potencjał w Kujawach i Pomorzu

– Kolejne całoroczne połączenie czarterowe z Bydgoszcz potwierdza rosnące zainteresowanie podróżami z regionalnego lotniska – przekonuje cytowana w informacji prezeska Portu Lotniczego Bydgoszcz Monika Mesner-Hermelin. – Szarm el-Szejk to drugi egipski kurort, do którego już od tego sezonu letniego wyruszą mieszkańcy naszego regionu.

– Rozbudowa oferty w Bydgoszczy to odpowiedź na realny potencjał tego rynku. Agenci turystyczni z Pomorza i Kujaw to dla nas niezwykle ważni partnerzy – chcemy, by mieli jak najszersze możliwości proponowania klientom atrakcyjnych wyjazdów bez konieczności dojazdu do dużych, oddalonych lotnisk – dodaje dyrektor rozwoju sprzedaży w Join UP! Polska Katarzyna Bayraktar.