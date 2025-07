Jordania dopłaca do turystów. Nawet 80 dolarów do jednego

Jordania próbuje przekonać touroperatorów do większego zaangażowania się w sprzedaż wyjazdów do tego kraju. W tym celu stosuje zasadę znaną od lat – wprowadza atrakcyjny system dopłat do lotów czarterowych.

Reklama Reklama

Gotówka za turystów – im dłuższy pobyt, tym większa

W zależności od tego, jak długo potrwa pobyt, stawki wahają się od 30 do 80 dolarów za pasażera – odnotowuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Konkretnie przedstawia się to w następujący sposób: 80 dolarów za turystę, który spędzi w Jordanii minimum siedem nocy, 60 za sześć nocy, 50 za pięć nocy i 30 dolarów za co najmniej trzy noce pobytu.

Nowe stawki obejmą wszystkie umowy zawarte od czerwca 2025 roku i mają zachęcić biura podróży do kierowania ruchu turystycznego nad Morze Martwe, do Petry czy na pustynię Wadi Rum przez cały rok, niezależnie od sezonu.

Co ważne, dopłaty nie obejmują przelotów rejsowych – przeznaczone są wyłącznie dla organizatorów czarterów, a więc biur podróży.