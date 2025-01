Jordania zapłaci biurom podróży za turystów. To koszty wojny na Bliskim Wschodzie

Dopłaty do lotów czarterowych to znany sposób na pobudzenie ruchu z zagranicy. Z powodzeniem stosują go także inne państwa, które w ten sposób chcą przyciągnąć gości do konkretnych regionów lub w wybranych okresach roku.

Teraz z podobną inicjatywą wychodzi Jordańska Organizacja Turystyczna (JTB), która jest skłonna zapłacić touroperatorom organizującym loty czarterowe od 50 do 80 dolarów za pasażera. Wysokość dotacji uzależniona jest od tego, ile dni klient spędzi w Jordanii – donosi niemiecki portal Reise vor-9.

Jordania dopłaci do 90 dolarów za każdego turystę

W wypadku pobytu trwającego pięć dni będzie to 50 dolarów, w razie sześciu nocy 70 dolarów, a przy siedmiu noclegach wykupionych przez turystów 80 dolarów na osobę. Dotacje będą obowiązywać przez cały rok, ale organizacja stawia warunek - od 15 grudnia 2025 do 15 stycznia 2026 roku, aby otrzymać dofinansowanie, należy wykonać co najmniej trzy dodatkowe loty czarterowe.

Organizatorzy zainteresowani wsparciem muszą złożyć szereg dokumentów: listy zakwaterowania z nazwiskami gości, datą przyjazdu i wyjazdu, co musi być potwierdzone przez obiekt, kopie paszportów ze stemplem urzędu imigracyjnego z lotniska z datami przylotu i odlotu, a na koniec dokumenty z lotniska potwierdzające realizację rejsu – z jego numerem, liczbą pasażerów oraz oświadczeniem, że chodzi o lot czarterowy a nie rozkładowy.