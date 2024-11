Turyści omijają Jordanię. Wystraszył ich konflikt zbrojny w Strefie Gazy

Nie ma samolotów, nie ma turystów, nie ma biznesu

Większość międzynarodowych przewoźników wstrzymała loty do Bejrutu i Tel Awiwu, ale niektórzy, np. Ryanair, również do Jordanii, częściowo ze względu na jej bliskość do przestrzeni powietrznej Izraela i Libanu. Decyzja tego przewoźnika kosztowała miejscowych hotelarzy utratę gości, ale Michael O'Leary, prezes Ryanaira, powiedział agencji Reutera w październiku, że był to „rozsądny” ruch, biorąc pod uwagę zamknięcie przestrzeni powietrznej w tamtym czasie.

Jak podkreślała w rozmowie z Reutersem minister jordańskiej turystyki, Lina Annab, branża przetrwała poprzednie kryzysy związane z przedłużającym się konfliktem między Izraelczykami i Palestyńczykami. – To wymaga od nas skupienia się na naszych najbardziej odpornych rynkach, na które sytuacja nie ma tak dużego wpływu – wyjaśnia Annab, dodając, że nadal przyjeżdżają goście z sąsiednich krajów. Nie zraża to również niektórych turystów z Zachodu.

Jednak przedsiębiorstwa, których działalność jest zależna od turystyki masowej, walczą o przetrwanie. – Kiedyś odwiedzało nas 4000 ludzi dziennie – informuje Marcus Massoud, sprzedawca w jednym z wielu sklepów z pamiątkami w Petrze. – Teraz mamy 300-400. To nie jest to, co kiedyś – dodaje.

– W przyszłym roku spodziewamy się spadku (rezerwacji) o nie mniej niż 90–95 procent – twierdzi z kolei dyrektor generalny Plaza Tours, firmy organizującej wycieczki z europejskimi i amerykańskimi operatorami, Nabih Riyal.

Przed wojną przychody z turystyki były źródłem 12,5 procent produktu krajowego brutto Jordanii.