TUI do Grecji i Turcji: Nie zamykajcie w listopadzie hoteli, przywieziemy turystów

Grupa TUI prowadzi „zaawansowane rozmowy” z greckimi i tureckimi hotelarzami na temat wydłużenia sezonu turystycznego, powiedział prezes Sebastian Ebel podczas prezentacji wyników finansowych firmy.

– Pracujemy, aby to osiągnąć. Jesteśmy w stałym kontakcie z hotelarzami. Uważamy się za inspiratorów tych działań – zaznaczył Ebel.

Jego zdaniem hotele powinny pozostać otwarte do końca listopada. Za przedłużeniem sprzedaży przemawiają dobra pogoda w tym okresie w Grecji i Antalyi oraz duży popyt.

Ebel podkreślił, że sezon letni (obejmujący także październik) jest już sprzedany w 90 procentach. Firma notuje stabilny popyt bez konieczności wprowadzania „agresywnej polityki rabatowej last minute”.