Rainbow: Nasze „Podróże ze smakiem” i „Rodzinne przygody” to nowa jakość wycieczek

Biuro podróży Rainbow stworzyło nowe formuły wycieczek objazdowych – kulinarną dla smakoszy i rodzinną dla rodzin z dziećmi. Rozbudowało również ofertę wycieczek premium.

Publikacja: 19.08.2025 16:31

Rainbow: Nasze „Podróże ze smakiem” i „Rodzinne przygody” to nowa jakość wycieczek

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Coraz więcej osób oczekuje od urlopu czegoś więcej niż plażowania. Dziś niemal co czwarty turysta wybierający się na wakacje z biurem podróży decyduje się na wycieczkę objazdową – pisze w komunikacie biuro podróży Rainbow.

Ta z kolei nie musi być zwykłym przemieszczaniem się z miejsca na miejsce – może być „podróżą pełną emocji, smaków i spotkań”, realizowaną w różnych formułach dopasowanych do potrzeb i oczekiwań różnych grup klientów.

W odpowiedzi na nie Rainbow stworzył nowe linie wycieczek objazdowych – kulinarną i rodzinną – oraz rozbudował ofertę wycieczek premium. „To świeże spojrzenie na klasykę podróżowania – bez pośpiechu, za to z pomysłem, jakością i sercem” – pisze touroperator.

Dodatkowo uczestnicy wszystkich wyjazdów podróżują rejsami czarterowymi Rainbowa, co gwarantuje komfort i wygodę już na starcie podróży.

Czytaj więcej

W pierwszym okresie sprzedaży touroperator nastawia się na rodziny z dziećmi
Biura Podróży
Rainbow: Ruszamy ze sprzedażą lata 2026. Mamy trzy nowe wakacyjne kierunki
Wyjazdy premium bez tłoku i pośpiechu

Wyjazdy z serii premium adresowane są do tych, którzy cenią sobie kameralność. Turyści podróżują w mniejszych grupach i śpią w lepszych hotelach, a programy wycieczek wzbogacone są o dodatkowe, unikatowe atrakcje związane z tematyką wyjazdu.

Mniejsze grupy oznaczają też więcej czasu na zwiedzanie i lepszy kontakt z pilotem.

Podróżuj ze smakiem

Z kolei „Podróże ze smakiem” to wycieczki do winnic, serowarni, lokalnych wytwórni żywności, na targi i warsztaty gotowania z gospodarzami.

Ich uczestnicy nie tylko smakują, słuchają, obserwują i uczą się, ale też sami gotują. W jednej części świata poznają sekrety berberyjskiej kuchni, w innej uczą się przygotowywać paellę lub wypiekają tradycyjną pizzę pod okiem neapolitańskiego mistrza.

Czytaj więcej

Rainbow ma swoje parkingi koło lotnisk. „Inwestujemy w wygodę klientów”
Biura Podróży
Rainbow ma swoje parkingi koło lotnisk. „Inwestujemy w wygodę klientów”

Rodzinne przygody, które budują więzi

„Rodzinna przygoda” to nowa, wakacyjna oferta Rainbowa, stworzona z myślą o rodzinach z dziećmi w wieku powyżej siedmiu lat.

Programy zaplanowano tak, by i dzieci, i dorośli znaleźli w nich coś dla siebie. W dzień rodzina może wspólnie odwiedzić park rozrywki, popłynąć pirackim statkiem albo zwiedzić akwarium, a wieczorem zrelaksować się w hotelu z formułą all inclusive i skorzystać z animacji.

Co istotne, przez cały pobyt rodzina mieszka w jednym hotelu, skąd każdego dnia wyrusza na nowe wyprawy.

Na pokładzie autokaru towarzyszy im animator. Dzięki jego energii i pomysłowości przejazd upłynie w radosnej atmosferze, a o nudzie nie będzie nawet mowy – zapewnia touroperator.

Nowe objazdówki – w przedsprzedaży ze zniżką

Nowe objazdy Rainbow to odpowiedź na potrzeby współczesnych podróżników. Dla jednych najważniejszy będzie komfort i jakość, dla innych możliwość odkrywania świata przez kuchnię, jeszcze inni chcą po prostu spędzić czas z bliskimi – pisze touroperator.

W pierwszym etapie przedsprzedaży Rainbow oferuje zniżkę w kwocie 700 złotych, a w drugim – 600 złotych.

Czytaj więcej

Rainbow z większą gwarancją. Zwiększenie obrotów wymusiło 440 milionów złotych
Biura Podróży
Rainbow z większą gwarancją. Zwiększenie obrotów wymusiło 440 milionów złotych

Źródło: rp.pl

wycieczka objazdowa Rainbow Tours

