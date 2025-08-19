Rainbow: Nasze „Podróże ze smakiem” i „Rodzinne przygody” to nowa jakość wycieczek

Aktualizacja: 19.08.2025 16:59 Publikacja: 19.08.2025 16:31
Coraz więcej osób oczekuje od urlopu czegoś więcej niż plażowania. Dziś niemal co czwarty turysta wybierający się na wakacje z biurem podróży decyduje się na wycieczkę objazdową – pisze w komunikacie biuro podróży Rainbow.
Ta z kolei nie musi być zwykłym przemieszczaniem się z miejsca na miejsce – może być „podróżą pełną emocji, smaków i spotkań”, realizowaną w różnych formułach dopasowanych do potrzeb i oczekiwań różnych grup klientów.
W odpowiedzi na nie Rainbow stworzył nowe linie wycieczek objazdowych – kulinarną i rodzinną – oraz rozbudował ofertę wycieczek premium. „To świeże spojrzenie na klasykę podróżowania – bez pośpiechu, za to z pomysłem, jakością i sercem” – pisze touroperator.
Dodatkowo uczestnicy wszystkich wyjazdów podróżują rejsami czarterowymi Rainbowa, co gwarantuje komfort i wygodę już na starcie podróży.
Wyjazdy z serii premium adresowane są do tych, którzy cenią sobie kameralność. Turyści podróżują w mniejszych grupach i śpią w lepszych hotelach, a programy wycieczek wzbogacone są o dodatkowe, unikatowe atrakcje związane z tematyką wyjazdu.
Mniejsze grupy oznaczają też więcej czasu na zwiedzanie i lepszy kontakt z pilotem.
Z kolei „Podróże ze smakiem” to wycieczki do winnic, serowarni, lokalnych wytwórni żywności, na targi i warsztaty gotowania z gospodarzami.
Ich uczestnicy nie tylko smakują, słuchają, obserwują i uczą się, ale też sami gotują. W jednej części świata poznają sekrety berberyjskiej kuchni, w innej uczą się przygotowywać paellę lub wypiekają tradycyjną pizzę pod okiem neapolitańskiego mistrza.
„Rodzinna przygoda” to nowa, wakacyjna oferta Rainbowa, stworzona z myślą o rodzinach z dziećmi w wieku powyżej siedmiu lat.
Programy zaplanowano tak, by i dzieci, i dorośli znaleźli w nich coś dla siebie. W dzień rodzina może wspólnie odwiedzić park rozrywki, popłynąć pirackim statkiem albo zwiedzić akwarium, a wieczorem zrelaksować się w hotelu z formułą all inclusive i skorzystać z animacji.
Co istotne, przez cały pobyt rodzina mieszka w jednym hotelu, skąd każdego dnia wyrusza na nowe wyprawy.
Na pokładzie autokaru towarzyszy im animator. Dzięki jego energii i pomysłowości przejazd upłynie w radosnej atmosferze, a o nudzie nie będzie nawet mowy – zapewnia touroperator.
Nowe objazdy Rainbow to odpowiedź na potrzeby współczesnych podróżników. Dla jednych najważniejszy będzie komfort i jakość, dla innych możliwość odkrywania świata przez kuchnię, jeszcze inni chcą po prostu spędzić czas z bliskimi – pisze touroperator.
W pierwszym etapie przedsprzedaży Rainbow oferuje zniżkę w kwocie 700 złotych, a w drugim – 600 złotych.
