Rainbow: Nasze „Podróże ze smakiem” i „Rodzinne przygody” to nowa jakość wycieczek

Coraz więcej osób oczekuje od urlopu czegoś więcej niż plażowania. Dziś niemal co czwarty turysta wybierający się na wakacje z biurem podróży decyduje się na wycieczkę objazdową – pisze w komunikacie biuro podróży Rainbow.

Reklama Reklama

Ta z kolei nie musi być zwykłym przemieszczaniem się z miejsca na miejsce – może być „podróżą pełną emocji, smaków i spotkań”, realizowaną w różnych formułach dopasowanych do potrzeb i oczekiwań różnych grup klientów.

W odpowiedzi na nie Rainbow stworzył nowe linie wycieczek objazdowych – kulinarną i rodzinną – oraz rozbudował ofertę wycieczek premium. „To świeże spojrzenie na klasykę podróżowania – bez pośpiechu, za to z pomysłem, jakością i sercem” – pisze touroperator.

Dodatkowo uczestnicy wszystkich wyjazdów podróżują rejsami czarterowymi Rainbowa, co gwarantuje komfort i wygodę już na starcie podróży.