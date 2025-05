Do Jordanii wracają turyści. Kraj myśli, jak się promować, by zachować równowagę

W początkowym okresie konfliktu za granicą Jordanii, linie lotnicze odwołały loty do tego kraju z Europy. Z czasem zaczęły je przywracać.

Wzrost liczby turystów odzwierciedla rosnące zainteresowanie Jordanią, znaną z bogatej historii, ikonicznych zabytków kultury (Petra, Dżarasz, zamki krzyżowców) i wyjątkowych krajobrazów (Petra, Wadi Rum, Morze Martwe).

Proste procedury wjazdu do Jordanii

Jednym z głównych czynników przyczyniających się do odnowienia ruchu jest zaangażowanie jordańskiego rządu w upraszczanie procedur wjazdu dla turystów zagranicznych. W szczególności, nowe regulacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pozwalają rezydentom państw Zatoki Perskiej i obywatelom kilku wybranych krajów na wjazd bez wcześniejszej zgody władz. Zmiana ta została pozytywnie oceniona przez przedstawicieli branży turystycznej, którzy uznają ją za kluczowy krok do zwiększenia atrakcyjności Jordanii, jako celu podróży. Krótkoterminowe wizyty, turystyka religijna i kulturowa to główne motywy przyjazdów, a uproszczenie procedur umożliwia teraz sprawniejsze obsługiwanie tego segmentu gospodarki.

Choć wyniki pierwszego kwartału są obiecujące, eksperci podkreślają potrzebę kontynuowania działań wspierających rozwój sektora. Przemysł turystyczny Jordanii wciąż się odbudowuje, dlatego ważne są dalsze kampanie marketingowe – zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W obliczu silnej konkurencji innych kierunków w regionie, Jordania musi nieustannie wzmacniać swoją pozycję.