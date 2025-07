Join UP! Polska ma salon w Katowicach i franczyzę w Krośnie. "Jesteśmy bliżej klientów"

Nowa franczyza w Krośnie – „wizytówka marki”

Rozwój sieci sprzedaży biura podróży obejmuje również punkty współpracujące z touroperatorem na podstawie umowy franczyzy. Dwa dni przed otwarciem salonu w Katowicach, 14 lipca, działalność rozpoczął taki właśnie punkt w Krośnie, w centrum handlowym Vivo!

Prowadzi go spółka Wakacyjny Expert Moniki i Krzysztofa Stępniów, lokalnych agentów turystycznych „i zarazem solidnych partnerów, z którymi Join UP! Polska współpracuje od początku swojej obecności na polskim rynku”.

To druga franczyza pod marką touroperatora, w zeszłym roku uruchomił pierwszą w Katowicach. – Salony franczyzowe są wizytówką naszej marki – wyglądają jak nasze własne, działają według tych samych standardów, a w przestrzeni miejskiej stanowią żywą reklamę Join UP! – wskazuje Kamiński.

– Co ważne, ten model pozwala naszym partnerom jeszcze mocniej związać się z marką i rozwijać sprzedaż w oparciu o jasne cele i wsparcie marketingowe. Franczyzobiorcy mają dostęp do narzędzi operacyjnych i promocyjnych, a jednocześnie zachowują elastyczność lokalnego eksperta. To rozwiązanie, które wzmacnia widoczność, zasięg i skuteczność sprzedaży – dodaje.