Urlopowe wybory Polaków. Kobiety odkrywają Europę, mężczyźni wolą Polskę

Na podróże poza Europę decyduje się jedynie 6,5 procent Polaków - to nadal opcja dla nielicznych, zwykle bardziej zamożnych turystów szukających egzotyki lub unikatowych doświadczeń.

Wyniki te pokazują, że mimo wzrostu mobilności zdecydowana większość Polaków nadal wybiera kierunki bliższe, bardziej przystępne i łatwiejsze logistycznie do zorganizowania.

Kobiety odkrywają Europę, mężczyźni wybierają Polskę

Widać wyraźne różnice w preferencjach urlopowych między kobietami i mężczyznami. Kobiety częściej stawiają na zagraniczne podróże po Europie, a mężczyźni są bardziej przywiązani do wypoczynku w kraju.

Wakacje w Europie wybiera 50,5 procent kobiet i 40,3 procent mężczyzn, natomiast wypoczywać w Polsce woli 52,8 procent mężczyzn i 43,5 procent kobiet.

Podróże poza kontynent są rzadkie - tę opcję wskazało 6 procent kobiet i 6,8 procent mężczyzn.

To pokazuje, że kobiety są zazwyczaj nieco bardziej otwarte na eksplorację Starego Kontynentu, natomiast mężczyźni zazwyczaj częściej wybierają to, co znane i bardziej dostępne.

Im starsza grupa wiekowa, tym większa skłonność do wypoczynku w kraju.

18-29 lat - 55,9 procent badanych wybiera kierunki europejskie. To grupa nastawiona na odkrywanie nowych miejsc, szybkie i tanie wyjazdy typu city break.

30-39 lat - 53,3 procent również wybiera Europę, choć różnica między wyjazdami zagranicznymi a krajowymi zaczyna się wyrównywać. W porównaniu z innymi grupami wiekowymi to właśnie tutaj jest najwięcej podróży poza Europę (7,4 procent).

40-49 lat - w tej grupie Polska zaczyna wyraźnie dominować jako wakacyjny kierunek. 52,9 procent respondentów wybiera wypoczynek w kraju, podczas gdy 40,2 procent decyduje się na Europę.

50-59 lat - 54,5 procent respondentów z tej grupy wybiera wakacje w Polsce, podczas gdy tylko 38,6 procent podróżuje po Europie.

60 i więcej lat - aż 74,3 procent seniorów deklaruje, że wakacje spędza w Polsce. Na podstawie tych wyników można wnioskować, że dla tej grupy najważniejsze są spokój, znajomość otoczenia, komfort logistyczny czy dostępność opieki zdrowotnej.

Najchętniej po Europie podróżują mieszkańcy dużych miast z rozwiniętą siatką połączeń lotniczych. Na czele zestawienia znajdują się: Gdańsk (56,6 procent), Wrocław (49,4 procent) i Kraków (48 procent).

Z kolei największy odsetek wyjazdów krajowych odnotowano w Lublinie (60,8 procent), Łodzi (60 procent) i Bydgoszczy (54,7 procent).

Choć podróże poza Europę stanowią najmniejszy odsetek wakacyjnych wyjazdów, są one najczęściej wybierane przez mieszkańców miast, które mają łatwy dostęp do połączeń międzykontynentalnych. Najwyższy odsetek takich odpowiedzi zanotowano w Warszawie (9,8 procent) i Szczecinie (9,3 procent).

Mimo dostępności tanich lotów i coraz większej oferty zagranicznej, Polacy najchętniej wybierają znane i bezpieczne kierunki. Krajowe podróże nadal dominują, choć młodsze pokolenia coraz śmielej ruszają w Europę. Egzotyka wciąż pozostaje domeną nielicznych.

Foto: europodroze.pl

Kemping pod gwiazdami czy śniadanie w hotelu? Tak śpią Polacy na urlopie

Największą popularnością wśród respondentów cieszą się hotele - wskazało je 42,5 procent badanych. Tego typu obiekty są wyjątkowo popularne wśród najmłodszych respondentów (18-29 lat). Dla tej grupy kluczowe jest wygodne, kompleksowe rozwiązanie (wyżywienie, dobra lokalizacja i minimum organizacji własnej).

Na drugim miejscu znalazły się apartamenty na wynajem - wskazało je 27,6 procent respondentów. To forma noclegu szczególnie popularna wśród osób w wieku 30-39 lat (33 procent).

Na trzecim miejscu znalazły się pensjonaty i obiekty agroturystyczne - tę formę noclegu wybiera 15,1 procent respondentów. Szczególną popularnością cieszą się one wśród osób w wieku 60 plus, które cenią sobie spokojne otoczenie, domową atmosferę i bliskość natury.

Hostele wybiera jedynie 6,9 procent ogółu respondentów. To tańsze rozwiązanie, często wybierane przez osoby podróżujące solo lub w grupie znajomych.

Najrzadziej wybieraną formą noclegu są kempingi i namioty - wskazało je jedynie 2,9 procent respondentów. Co ciekawe, najchętniej decydują się na nie osoby w wieku 50-59 lat, co może świadczyć o sentymencie do dawnych sposobów podróżowania lub potrzebie kontaktu z naturą.

Foto: europodroze.pl

Ile Polacy płacą za wakacje? W większości wypadków nie więcej niż 3000 złotych

Większość Polaków deklaruje umiarkowane wydatki na letni wypoczynek. Najwięcej badanych - 51,2 procent - przeznacza na urlop od 1000 do 3000 złotych na osobę.

Kolejne 34,4 procent mieści się w przedziale 3001-6000 złotych.

Co dziesiąty Polak (10,5 procent) przeznacza na wakacje od 6001 do 9000 złotych.

3,2 procent deklaruje budżet rzędu 9001-15 000 złotych i zaledwie 0,7 procent przeznacza wypoczynek więcej niż 15 000 złotych.

W kontekście średnich zarobków Polaków wakacyjny wyjazd bywa istotnym obciążeniem domowego budżetu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2025 roku średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8670,51 złotych brutto, co oznacza, że w wypadku rodzinnych podróży koszt urlopu może pochłaniać sporą część miesięcznej pensji. Przy niższych dochodach wakacje stają się przedsięwzięciem wymagającym planowania z wyprzedzeniem, odkładania pieniędzy i wybierania tańszych opcji.

Wakacyjny portfel Polaka zależy w dużej mierze od miejsca zamieszkania. Na czele zestawienia znajduje się Szczecin - aż 25,3 procent jego mieszkańców wydaje na urlop ponad 6000 złotych. Za nim uplasowały się Kraków (16,7 procent), Gdańsk (15,6 procent) i Warszawa (13,7 procent). To duże miasta z rozwiniętym rynkiem pracy i rosnącymi zarobkami. Większe wydatki wakacyjne mogą też wynikać z lepszej siatki połączeń i szerszej oferty biur podróży, co sprzyja dalszym, a więc droższym wyjazdom.

Na wakacjach głębiej do portfela sięgają mężczyźni - choć w przedziałach 1000-3000 złotych oraz 3001-6000 złotych na osobę wakacyjny budżet kobiet i mężczyzn rozkłada się niemal równomiernie, przy większych kwotach widać wyraźną przewagę mężczyzn.

Wydatki w przedziale 6001-9000 złotych częściej deklarują mężczyźni - 6,2 procent wobec 4,3 procent kobiet. Z kolei wakacje za 9001-15 000 złotych planuje 2,1 procent mężczyzn i 1,14 procent kobiet.

Wraz ze wzrostem wakacyjnych kosztów rosną różnice między płciami - to mężczyźni częściej deklarują większe budżety, co może świadczyć o większej skłonności do indywidualnych, kosztownych podróży lub o tym, że to właśnie oni częściej odpowiadają za finansowanie rodzinnych wyjazdów

Osoby po 60. roku życia (57,4 procent) i najmłodsi respondenci w wieku 18-29 lat (55,6 procent) najczęściej przeznaczają na wakacje 1000-3000 złotych na osobę.

W przedziale 3001-6000 złotych dominują osoby w wieku 50-59 lat (38,6 procent). Tuż za nimi plasują się trzydziestolatkowie (38,1 procent) i czterdziestolatkowie (35,3 procent).

Wydatki powyżej 6000 złotych częściej deklarują osoby o ustabilizowanej sytuacji materialnej. W przedziale 6001-9000 złotych najwięcej wskazań pochodziło od osób w wieku ponad 60 lat (14 procent) i 50-59 lat (12,4 procent).

Z kolei wakacje w cenie 9001-15 000 złotych na osobę to domena niewielu - najczęściej wskazują je osoby w wieku 30-39 lat (4,8 procent) i seniorzy (2,9 procent).

Wydatki przekraczające 15 000 zł na osobę deklaruje zaledwie 1,5 procent najstarszych respondentów w wieku powyżej 60 lat i 1 procent w wieku 40-49 lat. W pozostałych grupach wiekowych odsetek ten nie przekracza 1 procent, co potwierdza, że luksusowy wypoczynek nadal pozostaje wyborem niszowym.

Foto: europodroze.pl

Wysokie ceny zmusiły Polaków do zmiany wakacyjnych planów

65,5 procent Polaków deklaruje, że rosnące ceny wpłynęły na ich wakacyjne wybory: 31,6 procent wybrało tańsze miejsca lub środki transportu, 28,6 procent ograniczyło liczbę podróży, 5,3 procent zrezygnowało z podróży zagranicznych na rzecz krajowych.

Z kolei 34,5 procent nie zauważyło wpływu inflacji na plany wakacyjne.

To pokazuje, że podróże wciąż pozostają istotną potrzebą Polaków, choć od wielu wymagają większej elastyczności i kompromisów.

Wpływ inflacji na wakacyjne plany najmocniej odczuwają kobiety (71,7 procent vs 59,3 procent mężczyzn) i osoby w wieku 30-39 lat, które częściej szukają tańszych miejsc lub środków transportu (35,2 procent) lub ograniczają liczbę wyjazdów (27 procent).

Osoby po 50. roku życia rzadziej modyfikują swoje plany - 35,2 procent osób w wieku 50-59 lat i 39,7 procent seniorów deklaruje, że inflacja nie wpłynęła na ich wakacje. To grupa o najbardziej stabilnej sytuacji ekonomicznej, często dysponująca stałym dochodem.

Foto: europodroze.pl

Co decyduje o kierunku wakacyjnego wyjazdu? Nie tylko cena

Polacy stają się coraz bardziej świadomymi turystami - oczekują nie tylko przystępnych cen, ale też ciekawych atrakcji, wygody i dobrej organizacji. Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze wakacji to kierunek i atrakcje turystyczne (79,3 procent), koszt wyjazdu (74,7 procent), zakwaterowanie i standard noclegu (56,1 procent), dostępność transportu i łatwość dojazdu (29,4 procent).

Wyniki badania wskazują, że choć cena nadal ma duże znaczenie, Polacy coraz większą uwagę zwracają na całokształt doświadczenia związanego z podróżą.

Wakacyjne priorytety Polaków zmieniają się z wiekiem. Młodsi szukają przede wszystkim wrażeń i przeżyć, starsi wygody i spokoju.

Foto: europodroze.pl

Co powstrzymuje Polaków przed częstszym podróżowaniem?

Najczęściej wskazywaną przeszkodą są finanse - 48,2 procent respondentów przyznaje, że brak pieniędzy wpływa na ich plany podróżnicze. Na drugim miejscu znalazła się zbyt mała liczba dni urlopowych (16,8 procent). Dla niektórych ograniczeniem są również zobowiązania rodzinne (11,5 procent), brak towarzysza podróży (5,3 procent) i bariera językowa (1,9 procent), choć te czynniki mają zdecydowanie mniejsze znaczenie niż kwestie finansowe i czasowe.

Tylko 16,3 procent Polaków deklaruje, że podróżuje tak często, jak chce, w podziale na płcie jest to 9,5 procent kobiet i 23,1 procent mężczyzn. Ta ponad dwukrotna różnica pokazuje, że kobiety znacznie rzadziej mają możliwość realizowania własnych potrzeb wyjazdowych.

54,8 procent kobiet wskazuje brak pieniędzy jako główną przeszkodę w realizowaniu planów wakacyjnych (to o ponad 13 punktów procentowych więcej niż w wypadku mężczyzn), a 12,2 procent przyznaje, że nie może pozwolić sobie na wyjazd z uwagi na obowiązki opiekuńcze względem bliskich (wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 10,8 procent).

Dla porównania w grupie osób w wieku ponad 60 lat na brak pieniędzy wskazuje 37,5 procent badanych, ale aż 33,1 procent deklaruje, że wyjeżdża tak często, jak potrzebuje. To najlepszy wynik wśród wszystkich grup wiekowych. Seniorzy mają więcej czasu, zazwyczaj stabilne dochody, ale także mniejsze potrzeby związane z częstotliwością podróży.

Foto: europodroze.pl

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie zostało przeprowadzone przez portal europodroze.pl metodą CAWI na próbie 1050 respondentów od 22 kwietnia do 29 maja 2025 roku.

Respondenci odpowiedzieli na pytania:

1. Jak często wyjeżdżasz na wakacje?

2. Ile dni (średnio) trwa Twój wakacyjny wyjazd?

3. Ile wydajesz (średnio) na wakacje w przeliczeniu na jedną osobę?

4. Ile osób towarzyszy Ci w czasie wyjazdu na wczasy?

5. Na co najbardziej zwracasz uwagę, planując wakacyjny wyjazd?

6. Jakim środkiem transportu najczęściej podróżujesz na wakacje?

7. Gdzie najczęściej organizujesz swój wyjazd wakacyjny?

8. Z jakich opcji noclegu korzystasz podczas swoich podróży?

9. Czy inflacja miała/ma wpływ na częstotliwość Twoich wyjazdów w skali roku?

10. Co sprawia, że nie podróżujesz tak często, jakbyś chciał/chciała?

11. Jak często podróżujesz pociągiem na wakacje?

Autorzy raportu wykorzystali także dane Głównego Urzędu Statystycznego.