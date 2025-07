Biura podróży ciągle rosną – jest nowy rekord sprzedanych wycieczek

Turystyka.rp.pl dotarła do najnowszych danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego dotyczących sprzedaży imprez turystycznych w biurach podróży.

Poprzednie podsumowanie przeprowadziliśmy z pomocą TFG po pierwszym kwartale tego roku. Co się działo później? Mamy informacje o kwietniu i maju, czerwiec nie został jeszcze zamknięty, bo touroperatorzy mają do 21 lipca czas na złożenie deklaracji o sprzedanych wyjazdach.

Wyjazdy zagraniczne w górę, krajowe – w dół

W kwietniu biura podróży miały 701,5 tysiąca klientów, niewiele więcej niż rok wcześniej, kiedy było to 701,2 tysiąca. Ale jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Chętnych na wyjazdy za granicę czarterami było 383,9 tysiąca, czyli o 3 procent więcej, porównując rok do roku. Tych, którzy też wybrali podróż do innego kraju, ale innym środkiem transportu (np. regularne linie lotnicze lub autobus), było 134,5 tysiąca i to była liczba o 3 procent mniejsza niż przed rokiem. Trzecią grupę stanowili turyści, którzy wybrali zorganizowane wyjazdy krajowe, ewentualnie łączące kraj z bliską zagranicą. Były ich 183 tysiące. W tej kategorii spadek zainteresowania wyniósł 4 procent.

Z kolei w maju biura podróży sprzedały 756 wycieczek, w tym 475 tysięcy wycieczek zagranicznych czarterowych, 112 tysięcy zagranicznych z transportem innym niż czarter i 168 tysięcy krajowych lub krajowych z bliską zagranicą. W sumie dało to wynik o 5 procent mniejszy niż w maju 2024 roku. Jednak rozkład klientów między trzy kategorie podróży ułożył się jeszcze mniej równomiernie niż w kwietniu. O ile bowiem czartery zyskały 17 procent sprzedanych imprez, o tyle „inne środki transportu” straciły 4 procent, a „kraj i bliska zagranica” straciła ich aż 38 procent (spadek z 270,6 tysiąca w maju 2024 roku do 168,8 tysiąca w maju 2025 roku), porównując rok do roku.