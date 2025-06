Join UP! Polska otworzył swój drugi salon. Do wylosowania były bilety lotnicze

Sklep z wycieczkami mieści się na pierwszym piętrze Promenady, w pobliżu strefy z restauracjami. Otwarty jest od poniedziałku do soboty od 10 do 21, a w niedziele handlowe od 10 do 20 – informuje w komunikacie biuro podróży.

“Salon oferuje pełne wsparcie w planowaniu podróży – od indywidualnych konsultacji z doradcą, przez porównanie ofert wyjazdów do ponad 45 kierunków, aż po finalną rezerwację” - czytamy.

To drugi salon tej firmy. Pierwszy biuro podróży otworzyło w marcu w centrum handlowym Galeria Północna.

Join UP!: Wspieramy niezastąpionych agentów turystycznych

– Otwarcie salonu w Promenadzie to kolejny ważny krok naszej obecności w Warszawie, ale również element szerszej strategii – planujemy otwieranie kolejnych punktów w innych miastach w Polsce – zapowiada cytowany komunikacie, kierownik rozwoju sprzedaży detalicznej w Join UP! Polska Rafał Kamiński.