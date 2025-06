Join UP!: Nasza obecność na każdym lotnisku sprawi, że klienci unikną stresu

- Gdy samolot się spóźnia, pasażer nie zostaje bez informacji, nie musi szukać pomocy, bo zanim zdąży zapytać, nasi partnerzy handlingowi już działają, a zespół obsługi klienta może natychmiast reagować. Dzięki temu ograniczamy stres i minimalizujemy dyskomfort w nagłych sytuacjach – zapewnia.

- Dzięki temu w razie zmiany samolotu, opóźnień lub konieczności zmiany transportu, zakwaterowania lub posiłków, decyzje są podejmowane szybciej i wdrażane natychmiast. Obsługa handlingowa współpracująca bezpośrednio z przewoźnikiem i Join UP! Polska ma dostęp do aktualnych informacji i możliwości działania na miejscu – co skraca czas reakcji – dodaje.

- Obsługa rejsu, jako osoba fizycznie obecna przy operacji, jest najlepszym źródłem wiedzy i wsparcia dla pasażera. System ten działa już na większości kluczowych lotnisk w Polsce – w tym w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i innych portach regionalnych, jak Łódź, Rzeszów, Olsztyn czy Szczecin - zapewnia Nawrocka-Dudkiewicz.

Join UP! Polska Wakacje zaczynają się na lotnisku

Klienci Join UP! Polska mają do dyspozycji: „Kieszonkowy przewodnik” z praktycznymi informacjami, całodobowy helpdesk i infolinię czynny 7 dni w tygodniu, wsparcie agenta handlingowego współpracującego z linią lotniczą, obsługę przewoźnika bezpośrednio na lotnisku.

- Chcemy, by nasi pasażerowie od początku czuli, że są pod opieką. Lotnisko nie powinno być źródłem stresu, lecz początkiem udanych wakacji – mówi cytowana w komunikacie regionalna dyrektorka na Polskę i Kraje Bałtyckie w Join UP! Sabina Saikovskaja.