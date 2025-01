Zmiany w kierownictwie Join UP! Saikovskaja za Staszewską

Staszewska i zespół Join UP! w Polsce dźwignęli rozwój firmy na nowy poziom – przekonuje komunikat. „W ciągu roku biuro podróży poczyniło znaczne postępy zarówno pod względem liczby pasażerów, jak i przychodów, zwiększając je pięciokrotnie”, a zespół firmy wzrósł z 31 do 52 osób. Wzmocniono między innymi dział sprzedaży, helpdesk, marketing, sprzedaż online i obsługę klienta. Liczba podpisanych umów z agentami turystycznymi wzrosła o 13 procent, do 1763.

„Firma wyraża szczerą wdzięczność Annie za jej profesjonalizm, przywództwo i znaczący wkład w rozwój biznesu w Polsce i oczekuje, że Sabina będzie kontynuować rozwój i doskonalenie Join UP! Polska” - czytamy w komunikacie.

To nie wszystkie zmiany personalne. Kateryna Ushakova, która wcześniej kierowała spółkami Join UP! na rynkach krajów nadbałtyckich, rumuńskim i polskimi, jako dyrektor regionalny i "odegrała kluczową rolę w kształtowaniu naszego sukcesu", teraz skupi się na rozwijaniu rynku rumuńskiego, tak by "doprowadzić [ten] rynek do rentowności". W przyszłości ma też przejąć odpowiedzialność za rynki czeski i słowacki, po roku ich działalności.

Join UP! Polska został założony w 2022 roku. Oferuje pakiety wycieczek do Turcji (Antalya), Egiptu (Hurghada, Szarm el-Szejk i Marsa Alam), Albanii, Czarnogóry, Hiszpanii (Teneryfa), Grecji (Kreta), Tunezji, na Cypr, do Tanzanii (Zanzibar), Dominikany i Sri Lanki.

Grupa Join UP! działa w dziewięciu krajach: na Litwie, Łotwie, w Estonii, Rumunii, Polsce, Czechach, Ukrainie, Mołdawii i Kazachstanie.



O Join UP! Polska w ostatnich tygodniach było głośno z powodu pytań, jakie nastręczała gwarancja tego touroperatora. Zarówno, jeśli chodzi o jej źródło, jak i o jej wysokość. Pierwszy raz biuro podróży przedstawiło bowiem jako zabezpieczenie gwarancję wystawioną przez zagraniczny bank, łotewski Regional Investment Bank. Jej wysokość to 9,4 miliona euro.