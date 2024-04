„Join UP! chce być dostępnym i przyjaznym partnerem w podróżowaniu, nie tylko dla klientów, ale i dla agentów” - pisze w komunikacie touroperator.

Reklama

„W związku z tym, we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, w tym na nowo otwartych rynkach w Czechach i na Słowacji, które wkrótce dołączą do naszych już istniejących dziewięciu lokalizacji, konsekwentnie realizujemy naszą strategię opartą na budowaniu solidnych relacji i oferowaniu korzystnych warunków handlowych dla naszej sieci lokalnych agentów oraz biur franczyzowych. Model ten sprawdził się doskonale w Ukrainie oraz w Mołdawii, gdzie sieć franczyzowa liczy obecnie 147 biur (w tym 31 otwartych w czasie wojny)”.

W komunikacie biuro podróży cytuje też swoją dyrektorkę zarządzającą, Annę Staszewską. Mówi ona: - Od początku firma zorientowana jest na silną współpracę B2B wspartą atrakcyjnymi warunkami handlowymi. W konsekwencji, nie posiadamy własnych biur sprzedaży, a ściśle pracujemy z lokalną siecią agencyjną również w modelu franczyzowym. Wierzymy, że takie podejście spotka się z dużą aprobatą wśród polskich agentów. Dzięki naszemu programowi franczyzowemu, silnej marce i produktom, zapewniamy partnerom ciekawe możliwości rozwoju razem z nami. Nasza strategiczna ekspansja w Europie trwa, a rozwój na lokalnych rynkach jest stabilny, dlatego cieszę się, że to Polska jest kolejnym krajem, w którym Join UP! wprowadza franczyzę i jestem przekonana, że taki krok pozwoli nam jeszcze szybciej osiągnąć lokalne i globalne cele biznesowe, które sobie stawiamy.

A cytowana dalej odpowiedzialna za rozwój sprzedaży w Join UP! Maryna Daineko zapewnia, że w najbliższych latach pojawi się „wiele biur franczyzowych Join UP! na terenie całej Polski”. Firma rozważa też otwieranie ich w kolejnych latach w Rumunii i Kazachstanie. - Naszą siłą są ludzie, dlatego staramy się wspierać partnerów we wszystkich krajach, w których działamy i dać im możliwość budowania rentownego biznesu wraz z Join UP! – dodaje Daineko.