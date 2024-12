Urząd marszałkowski uznał gwarancję biura podróży Join UP! Polska

Join UP! Polska: Jesteśmy pionierem w gwarancji banku z zagranicy

- Join UP! Polska jako pionier w branży turystycznej w Polsce, skorzystał z prawa do zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej – komentuje Aleksandra Nawrocka-Dudkiewicz, menedżer ds. public relations w Join UP! Polska. - Marszałek województwa mazowieckiego wpisał do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych informację o gwarancji bankowej jako aktualnie obowiązującej formie zabezpieczenia finansowego Join UP! Polska. Bank widnieje na liście polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, o czym można się przekonać, sprawdzając to w rejestrze KNF. Regionala Investiciju Banka jest tam wskazany jako podmiot mający zezwolenie na działalność transgraniczną w Polsce - wyjaśnia.

Według naszych informacji w urzędzie marszałkowskim nadal budzi wątpliwość wysokość gwarancji. Zdaniem urzędników będzie ona musiała być powiększona w miarę jak będzie rosła sprzedaż wycieczek przez touroperatora.