Join UP! Polska czeka na decyzję w sprawie uznania gwarancji. "Działamy legalnie"

Biuro podróży Join UP! Polska wysłało do swoich sprzedawców komunikat, w którym przyznaje, że sytuacja jest nietypowa, ale zapewnia, że wystawiona za granicą i przetłumaczona na polski (początkowo miała tylko wersję angielskojęzyczną) gwarancja jest pod każdym względem zgodna z polską ustawą o imprezach turystycznych, a "postępowanie administracyjne [urzędu marszałkowskiego] zostało rozpoczęte z uwagi na wymóg dopełnienia drobnych formalności".\

"Join UP! Polska pragnie podkreślić, że kontynuuje działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zapewnia, iż zaistniała sytuacja nie wpływa na realizację zobowiązań wobec klientów i partnerów biznesowych" - czytamy w komunikacie.

Co to grupa Join UP!?

Join UP! Polska to biuro podróży zarejestrowane w 2022 roku w Polsce, ale należące do grupy ukraińskich biur podróży. Jak czytamy na jego stronie internetowej, "działająca już 12 lat marka Join UP! ma ukraińskie korzenie i historię sukcesu w Ukrainie. Działa obecnie w 7 innych krajach: Ukrainie, Łotwie, Litwie, Estonii, Mołdawii, Kazachstanie i Rumunii. Teraz wchodzi na polski rynek! Ponad 12 lat doświadczenia 5 500 000+ podróżnych Ponad 40 kierunków".

Grupa Join UP! jest też właścicielem linii lotniczej SkyUp Airlines, której flota składa się z 12 samolotów.

Biuro organizuje wyjazdy do Turcji, Grecji, Egiptu, Hiszpanii, Tunezji i na Cypr, a także do trzech krajów dalekich – Tanzanii, Dominikany i Sri Lanki.