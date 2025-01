W ferie turystów ciągnie nie na narty, ale nad Morze Śródziemne i Atlantyk

Drugie miejsce z wynikiem 18 procent zajmuje Cypr. Użytkownicy platformy eSky.pl najczęściej rezerwują pobyty dla czterech osób w miastach Protaras, Chlorakas (siedem noclegów z przelotem za 1,2-1,3 tysiąca złotych od osoby) i Pafos (sześć noclegów z przelotem za 900 złotych).

Podium zamyka Hiszpania z wynikiem 14 procent. Turyści kierują swoją uwagę głównie ku Wyspom Kanaryjskim oraz regionom Costa Brava (Barcelona), Costa del Sol (Malaga, Torremolinos) i Costa Blanca (Alicante, Benidorm). Spędzą tu urlop w trzy- lub czteroosobowym gronie, płacąc za pięć noclegów z przelotem 1,2 tysiąca złotych od osoby na kontynencie i około 1,9 tysiąca złotych za siedem noclegów z przelotem na wyspach.

Foto: eSky.pl

Czwarte miejsce zajęła Portugalia reprezentowana w zestawieniu przez Maderę (11 procent). Turyści najchętniej udają się we dwoje lub troje do Funchal, Sao Vicente i Santa Cruz. Cena pakietu z lotem i sześcioma noclegami to średnio 1,5 tysiąca złotych od osoby.

Taniej jest w Rzymie, Neapolu i na Sycylii. Klienci eSky.pl jeżdżą tam zazwyczaj w trójkę i zostają na pięć nocy. Cena takiego pobytu z przelotem to średnio 800 złotych od osoby na wyspie i 1000 złotych na kontynencie.