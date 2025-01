Azja na celowniku światowych podróżników. Które miasta i kraje konkretnie?

W pierwszej połowie 2025 roku najpopularniejszym celem podróży (w ujęciu globalnym) będzie Azja Południowo-Wschodnia - wynika z badania firmy Mabrian.

„Pełnego odrodzenia” doczeka się Australia i Oceania (największy w nim udział będą mieć Australia, Nowa Zelandia i Polinezja).

Dobre półrocze czeka również „kluczowe miasta” w obu Amerykach, a także Afrykę Subsaharyjską, gdzie wzrost napędzać będą głównie Republika Południowej Afryki i „najlepsze kierunki wyspiarskie”.

Wnioski te wypływają z analizy wyszukiwań lotów do 20 największych lotnisk w każdym regionie w okresie od stycznia do czerwca 2025 roku. Opracowany przez Mabriana Share of Searches Index (wskaźnik udziału wyszukiwań) pokazuje stopień zainteresowania danymi miejscami, korelując wyszukiwania lotów (niekoniecznie potwierdzonych rezerwacji) z wyszukiwaniami określonych kierunków.