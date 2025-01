Jest nowy lider turystyki w Afryce. Przegonił Egipt

17,4 miliona – tyle osób wybrało się w zeszłym roku do Maroka w celach turystycznych. To historyczny rekord i liczba o 20 procent wyższa niż rok wcześniej, co oznacza 3 miliony gości więcej - podaje agencja Reutera za Ministerstwem Turystyki Maroka.

Portal Atayalar dodaje, że tym samym udało się przekroczyć wyniki sprzed pandemii o 35 procent i osiągnąć zakładany cel dwa lata wcześniej. Rząd planuje że w perspektywie długoterminowej Maroko będzie przyjmować 26 milionów gości rocznie, a motorem napędzającym zainteresowanie krajem staną się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej organizowane wspólnie z Hiszpanią i Portugalią w 2030 roku.

W zeszłym roku turystów zagranicznych było 8,8 miliona, czyli o 23 procent więcej niż przed rokiem, do tego doliczono 8,6 miliona, o 17 procent więcej, Marokańczyków mieszkających poza własnym krajem.

Jak podaje minister turystyki Fatim-Zahra Ammor, Maroko było w zeszłym roku najpopularniejszym kierunkiem podróży w Afryce, wyprzedziło pod tym względem Egipt (14,9 miliona) i RPA.