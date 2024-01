Najlepszy rok egipskiej turystyki. Wojna w Izraelu nie przeszkodziła w pobiciu rekordu

W tym samym okresie liczba turystów zagranicznych wzrosła o 35,6 procent do około 13,9 miliona. Co więcej, ich pobyt w Egipcie wydłużył się o 27,6 procent, co przełożyło się na rekordowe 146,1 miliona noclegów w roku podatkowym 2022/2023.

W tym roku Egipt planuje przyjąć 18 milionów turystów, za cztery lata ma ich być już 30 milionów.

Ahmed Issa podał, że w 2023 roku udało się zwiększyć względem poprzedniego roku liczbę pokojów hotelowych o 20 tysięcy, do 220 tysięcy. Egipt dążyć będzie również do potrojenia liczby miejsc w samolotach do 2028 roku (w październiku 2023 roku wyniosła ona 698,8 tysiąca).