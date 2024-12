Polacy coraz więcej latają po kraju. Najchętniej z Gdańska do Krakowa

Rzeszów i Zielona Góra przed Poznaniem i Olsztynem

Ostatnie trzy krajowe trasy, na których użytkownicy eSky.pl najchętniej rezerwowali loty w 2024 roku, debiutują w zestawieniu. Miejsca ósme i dziewiąte przypadły trasom z Rzeszowa do Gdańska i Warszawy. Loty do Gdańska wybrało 5 procent osób, tak samo jak do Warszawy. Podróż w jedną stronę między Rzeszowem a Gdańskiem kosztowała średnio 360 złotych, podczas gdy między stolicą Podkarpacia a Warszawą 280 złotych. Z kolei cena przelotu z Rzeszowa do Gdańska i z powrotem wynosiła 630 złotych, a do Warszawy i z powrotem 520 złotych.

Na ostatnim miejscu uplasowała się trasa Warszawa - Zielona Góra, podróżowało nią 5 procent pasażerów. Za lot w jedną stronę trzeba było zapłacić średnio 190 złotych, a w dwie strony 350 złotych.

Foto: eSky.pl

- Z tegorocznego rankingu zniknęło połączenie między Szczecinem a Modlinem z uwagi na odwołane loty na tej trasie, mimo że w zeszłorocznym zestawieniu zajęło ono szóstą pozycję. Mniejszy ruch niż w 2023 roku obserwowaliśmy również wśród użytkowników, którzy do lub z Krakowa latali z lub do Poznania i Olsztyna - jeszcze rok temu plasowały się one odpowiednio na siódmym i ósmym miejscu - uzupełnia Deniz Rymkiewicz.

Analiza obejmuje rezerwacje lotów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, zarówno w jedną, jak i w dwie strony. Przedstawione ceny biletów to uśredniona wartość podróży na jednej trasie dla jednego pasażera. Lista 10 najczęściej wybieranych krajowych tras lotniczych w 2023 roku odpowiada za 81 procent wszystkich obsłużonych pasażerów w Polsce, którzy zarezerwowali lot na eSky.pl.