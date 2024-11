Historyczny sukces krakowskiego lotniska - w tym roku już 10 milionów pasażerów

Z tej okazji lotnisko przygotowało atrakcje - maskotka 10M częstowała pasażerów ciasteczkami z wróżbą, można też było sfotografować się na okolicznościowej ściance.

10-milionowy pasażer, pan Mateusz, przyleciał o godzinie 11.20 rejsem PLL LOT z Warszawy. Przy dźwiękach Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej i konfetti powitali go zarząd lotniska i goście specjalni. 10-milionowy pasażer obdarowany został walizką z logo Kraków Airport, e-bookiem Kindle, pamiątkową poduszką i zaproszeniem do strefy VIP.

- Odczuwam ogromną satysfakcję z powodu tak dynamicznego rozwoju polskich lotnisk regionalnych. Biją one kolejne rekordy. 10 milionów w Krakowie, 4 miliony we Wrocławiu, ponad milion w Rzeszowie. Ma to kluczowe znaczenie dla wygenerowania odpowiednio wielkiego ruchu pasażerskiego, co jest niezbędne w kontekście budowy i przyszłego funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego - mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej w terminalu minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany w komunikacie prasowym.

Foto: Kraków Airport

- Pierwszy raz w swojej historii krakowskie lotnisko odprawiło ponad 10 milionów pasażerów. To osiągnięcie dowodzi dynamicznego rozwoju tego portu i rosnącego znaczenia Krakowa jako węzła komunikacyjnego w Polsce i Europie. Równocześnie Lotnisko Chopina w Warszawie pierwszy raz przekroczy niebawem 20 milionów pasażerów. Razem tworzymy system dwóch silnych skrzydeł, które unoszą polskie lotnictwo ku nowym horyzontom - mówił prezes spółki Polskie Porty Lotnicze Andrzej Ilków.