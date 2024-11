Samolot będzie kursował między miastami raz w tygodniu, w środę.



Uroczystego przecięcia wstęgi przed powitaniem pasażerów pierwszego lotu dokonał Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport, wraz z pracownikami i załogą tureckiego przewoźnika. Z tej okazji Kraków Airport przygotował tort dla załogi i słodkości dla pasażerów.

- Izmir to kolejne tureckie miasto, do którego można polecieć z Krakowa w sezonie zimowym 2024/2025, aby cieszyć się słońcem i ciepłym klimatem – mówi cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Łukasz Strutyński. - Jestem pewien, że nasi pasażerowie będą zachwyceni fantastycznym wybrzeżem z pięknymi plażami, starożytnymi zabytkami i tętniącymi życiem bazarami, gdzie można znaleźć ceramikę, ręcznie tkane dywany i różnorodne przyprawy. Serdecznie zapraszamy również tureckich gości do odkrywania uroków Krakowa i Małopolski.

Komentując uruchomienie nowego połączenia Onur Dedeköylü, dyrektor handlowy Pegasus Airlines, stwierdził, że jego linia lotnicza jest zachwycona możliwością połączenia Izmiru z Krakowem, historycznym i kulturalnym centrum Polski. - Dzięki tej nowej trasie znacznie łatwiej jest dotrzeć do jednego z najbardziej fascynujących miast Europy z Izmiru, perły Morza Egejskiego - zapewnił.