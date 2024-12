Zimowy urlop najchętniej pod palmami. Wyspy Kanaryjskie w czołówce rankingu

Zimowy urlop w Norwegii i Szwajcarii

Klienci Fru.pl, którzy świąteczno-noworoczny urlop będą spędzać w zimowej scenerii, najchętniej rezerwowali bilety do Oslo, Zurychu, Kutaisi, Lyonu i Rovaniemi.

Średnie ceny lotów do tych miejsc są zdecydowanie niższe, na przykład bilet z Gdańska do Oslo kosztował średnio 237 złotych, z Krakowa do Oslo 330 złotych, z Warszawy do Zurychu 730 złotych, z Warszawy do Kutaisi 807 złotych, z Krakowa do Lyonu 263 złote, a z Warszawy do Rovaniemi 1676 złotych.

Fru.pl zwraca też uwagę, że zyskali ci, którzy kupili bilety na świąteczne loty w tzw. Czarny Piątek, który w tym roku wypadł 29 listopada. Wśród „sprzedażowych hitów” w tym okresie wymienia Bolonię - od 74 złotych, Lyon i Niceę - od 88 złotych (wyloty z Krakowa), a także Tiranę - od 74 złotych, Katanię - od 88 złotych, Sewillę i Marrakesz - od 137 złotych (wyloty z Warszawy). Za podane ceny można było kupić lot w jedną stronę.

Źródło danych: analiza Fru.pl na podstawie danych własnych, okres rezerwacji od 1 stycznia do 29 listopada 2024 roku.